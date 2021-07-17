(Özel Haber) Macaristan Büyükelçisi Matis: “Gençlerbirliği taraftarı bir kere olunur”

Uzun yıllardır Ankara'da yaşayan ve Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi olan Viktor Matis, “Gençlerbirliği taraftarı bir kere olunur” dedi.

11 yıllardır Ankara'da görevini sürdüren ve 2019'dan bu yana Macaristan Büyükelçisi olarak Türkiye'de görevini sürdüren Viktor Matis, spora olan merakı ve Gençlerbirliği taraftarı olması anılarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Gençlerbirliği'ni UEFA Kupası'ndaki Blackburn Rovers, Parma ve Valencia maçlarından hatırladığını dile getiren Matis, ilk kombine kartını ise 2010 yılında aldığını söyledi. Ayrıca Büyükelçi Matis, “2021-2022 sezonu bizim için zor bir sezon olacak” diye konuştu.

“16 yaşında itibaren profesyonel bir takımda oynamaya başladım”

Spor hayatına küçük yaşlarda yaşadığı köyün futbol takımına katılmasıyla başladığını aktaran Macaristan Büyükelçisi Matis, “Köylü bir çocuğum Macaristan'ın batı tarafında bir köyde doğdum ve büyüdüm. Herkes futbolla ilgileniyordu. 13 yaşında futbola başladım ve 16 yaşında itibaren profesyonel bir takımda oynamaya başladım. 2003-2004 sezonunda bir şampiyonluğumuz var. Macaristan'ın 5'inci veya 6'ncı liginde kazandığım bir altın madalya var. Tabii ki bu benim için çok büyük bir gurur çünkü köy liglerinde yetenek yerine daha çok istekle oynuyorsunuz. Ben de yetenek olmasa da futbola karşı çok büyük bir istek vardı” ifadelerine yer verdi.

“İlk geldiğimde Eryaman Stadı'na gittim ama henüz passo kartım hazır olmadığı için giriş yapamadım”

Türkiye ve Macaristan'ın ortak özellikleri olduğunu ve ilk Gençlerbirliği maçına Ankara'daki görevi sırasında kombine bilet alarak gittiğini belirten Viktor Matis, “Türkiye ve Macaristan'da herkes iki konuda uzman; siyaset ve futbol. Burada Macaristan ve Türkiye yine birbirlerine benziyor. Ben de siyasetle ilgileniyorum genelde ama işim bitince futbol haberlerini okumaya çalışıyorum. 2010'da buraya geldiğimde burada arkadaşlarım oldu ve onlara güzel futbol oyununu nerede izleyebilirim dediğimde birisi Gençlerbirliği'ni önerdi, diğeri Ankaragücü'nü, önceden de birkaç kez duymuştum, ben de değerlendirme yapıp Gençlerbirliği'ni seçtim. 2010'da kombine bilet alıp maratonda ilk maçımı izledim. Büyükelçi olarak 2019'da geri döndüğümden bu yana maça gitme şansı bulamadım. İlk geldiğimde Eryaman Stadı'na gittim ama henüz passolig kartım hazır olmadığı için giriş yapamadım. O da ilginç bir deneyim oldu benim için. Eryaman Stadı'nda ilk maçtı, orada dışarıda kaldığım birkaç taraftar daha vardı. Üstümde şapkam, paltom vardı, takım elbise giyip gitmedim oradaki taraftarlarla sohbet etmiştik ve onlarda beni kendilerinden görmüşlerdi” şeklinde konuştu.

“Gençlerbirliği'ni UEFA kupasındaki Blackburn Rovers, Parma ve Valencia maçlarından hatırlıyorum”

Gençlerbirliği taraftarı olmasının sebebini gençken Gençlerbirliği'nin UEFA Kupası'ndaki Blackburn Rovers, Parma ve Valencia karşılaşmaları sırasında duyması ile bir bağ kurduğunu ve gittiği ilk maçta taraftarın sıcakkanlı oluşunun dikkat çektiğini söyleyen Matis, “Bir yabancı için ilk etapta çok bir fark olamayabilir. Zaten ilk maçta gördüğüm samimi taraftarlar ve iyi insanlar bu kararımın doğru olduğunu gösterdi” değerlendirmesini yaptı.

“Macaristan'da desteklediğim tek takım kendi köy takımım”

Macaristan'da da yaşadığı köyün takımını desteklediğini belirten Büyükelçi, “Macaristan'da desteklediğim tek takım kendi köy takımım. Ayrıca Macar Milli Takımı'nı da destekliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'da özellikle çok güzel bir oyun ortaya koydu. Son senelerde Macar taraftarların çok iyi olduklarını da söyleyebilirim. Holiganlık her yerde var. Kulüplere ve milli federasyonlara düzenin sağlanması adına büyük iş düşüyor. Tekrardan futbolun aile oyunu olmasını diliyorum” açıklamasını kaydetti.

“Gençlerbirliği yönetimi de bu fikre sıcak baktı”

Macar takımlarla Ankara takımları arasında müsabaka gerçekleşmesi adına Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüklerini aktaran Matis, “Bir Macar takımı ile Gençlerbirliği'nin arasında maç veya turnuva düzenlenmesi konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'la da konuştuk. Bu konu hakkında bana büyük görevler verdi. Gençlerbirliği yönetimi de bu fikre sıcak baktı. Sezonun başlamasına az kaldı, bu sene için biraz geç kaldık fakat önümüzdeki senelerde bir şeyler organize edebilirsek ne mutlu bize” açıklamasında bulundu.

Gençlerbirliği ile Macar bir takım arasındaki oynanabilecek bir karşılaşmadaki tarafını ise diplomatik bir cevapla belirten Viktor Matis, “Bir diplomata böyle bir soru soruyorsanız elbette diplomatik bir cevap beklemek zorundasınız, dostluk kazansın. Fakat takım elbisemi çıkartırsam Macar takımını destekleyeceğim” dedi.

“İlhan Cavcav Tesisleri'ne geri dönebilmek benim için büyük mutluluktu”

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'ne düzenlediği ziyarette takıma moral sağlamak amacıyla gittiğini aktaran, “Aslında İlhan Cavcav Tesisleri'ne geri dönebilmek benim için büyük mutluluktu. 2013-2014 senelerinde uluslararası bir ligde futbol oynamıştım. Tesisler o dönemde çok güzeldi ve son ziyaretimde gördüğüm üzere güzelliğini koruyor. Ziyaretimde Gençlerbirliği'nin bir alt lige düşmesi üzerine üzüntülerimi ilettim ve başarılar diledim. Eminim Gençlerbirliği bir, iki sene içerisinde üst lige geri çıkacak. Bu konuda oyuncular hakkında ne tür politika izlediklerini sordum. Detayları öğrenmem üzerine tavsiyelerde bulundum. Macaristan'da da genç ve yetenekli oyuncular var. Örnek olarak, Atilla Szalai” ifadelerini kullandı.

“Gençlerbirliği taraftarı olduğumdan dolayı onların başarılı olmasını istiyorum”

Hem büyükelçi hem de sosyal medya fenomeni olmanın avantajlarının çok olduğunu belirten Matis, şu şekilde devam etti:

“Sosyal medya diplomatlar için çok önemli çünkü bir diplomatın halkla ilişkisi çok az oluyor. Bir ofiste devamlı çalışıyoruz veya bir görüşmedeyiz. Bundan dolayı sosyal medya bizim için bir fırsat. Bu fırsatı da elimden geldiğince iyi kullanmaya çalışıyorum. Sadece Macaristan'la Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, kültür, siyaset, eğitim, ekonomi değil Macaristan'ı tanıtmak ve bir büyükelçinin günlük hayatını aktarmaya çalışıyorum. Macaristan ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin iyi olması bizim için bir fırsat. Spor alanından konuşmak gerekirse, çok önemli bir detay var, Macaristan Dışişleri Dış Ticaret Bakanlığı'na bağlı Spor Diplomasisi Genel Müdürlüğü kuruldu. Büyük turnuvaları ülkeye getirmek için çalışıyorlar veya iki ülke arasındaki çeşitli spor dallarındaki iş birlik için çalışıyorlar. Ben Gençlerbirliği taraftarı olduğumdan dolayı onların başarılı olmasını istiyorum ve manevi olarak destek olmak istiyorum.”

“Gençlerbirliği taraftarı bir kere olunur”

Gençlerbirliği taraftarlarına bu sezonun zor geçeceğini ve ellerinden gelen desteğin verilmesini söyleyen Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, “Gençlerbirliği taraftarlarıyla aram çok iyi. Benim için bu çok önemli fakat ben bunu moda veya reklam için yapmıyorum. Az önce de bahsettiğim gibi ilk kombine biletimi 2010 yılında aldım. 2021-2022 sezonu bizim için zor bir sezon olacak. Takımımıza desteklerimizi sürdürmemiz gerekiyor. Burada kimsenin bir şüphesi olmasın Gençlerbirliği taraftarı bir kere olunur” diyerek açıklamalarını sonlandırdı