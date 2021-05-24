(Özel haber) Milli Serbest Dalışçı Fatma Uruk: "Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak Dünya Şampiyonu olmak istiyorum"

Dünya rekorlarının sahibi Milli Serbest Dalışçı Fatma Uruk, “Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak Dünya Şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

2020 yılında Meksika'da dünya rekorlarını alt üst eden Milli Serbest Dalış sporcusu Fatma Uruk, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Milli sporcu Uruk, kısa vadede en büyük hedefinin Türkiye Şampiyonası'nda rekorları kırmak olduğunu dile getirirken, antrenman yapabilmesi için en büyük sorunun ulaşım sponsoru olduğuna dikkat çekti.

"Meksika'da mahsur kaldım. Bu durumu fırsata çevirerek o zamana kadar yapamadığım antrenmanları daha fazla yaparak 1 değil 3 dünya rekoru kırdım"

Uruk, "2020 yılında Meksika'da dünya rekorları denemesi yaptım. Mart ayında gitmiştim fakat denemeleri Kasım ayında yapabildim. Çünkü ben gittikten kısa bir süre sonra pandemi nedeniyle Meksika'da mahsur kaldım. Bu durumu fırsata çevirerek o zaman kadar yapamadığım antrenmanları daha fazla yaparak 1 değil 3 dünya rekoru kırdım. Bunlardan 1 tanesi Rus sporcuya aitti. Elinde 3 hafta tutabildi. Şu anda bu rekor hale benim elimde. Henüz geçilmedi. Bir diğeri ise Türkiye'de sporcularımızın denediği 65 metrede bir rekordu. Onu 72 metreye çektim. Daha sonra kendi 72 metrelik rekorumu da erkeklerde geçebilmek için 5 metre daha geliştirerek 77 metreye çıkardım. Toplamda bu şekilde 3 farklı dünya rekoru kırmış oldum” şeklinde konuştu.

"Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak Dünya Şampiyonu olmak istiyorum”

Hedeflerine değinen Milli Serbest Dalıçı Uruk, "En büyük hedefim Türkiye Şampiyonası'nda bütün Türkiye rekorlarını kırmak istiyorum. Bu rekorları kırdıktan sonra bir dünya rekoru denemesi olacak. Bunu da Türkiye'de yapmak istiyorum. Çünkü Meksika'da yalnız olmanın çok sıkıntısını yaşadım. Bu sebepten her ne yapacaksam Türkiye'de yapmak istiyorum. Uzun vadede ise 4 yıllık bir hedef koydum kendime. Bir Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. Bunu daha önce Türkyie'de kadınlarda yapan bir sporcu yok. O sebepten bunu yapmak istiyorum. Bir branş var çok iyi olduğum. Sabit ağırlık çift palet. Bunun için çalışıyorum" açıklamasını kaydetti.

"İzmir'de doğup büyüdüm fakat dalış hayatım ilginç bir şekilde Ankara'da başladı”

Üniversite için ODTÜ'yü seçmesindeki en büyük etkenin Serbest Dalış Kulübü olduğunu belirten Fatma Uruk, "ODTÜ İktisat mezunuyum. Ankara'yı çok seviyorum. İzmir'de doğup büyüdüm fakat dalış hayatım ilginç bir şekilde Ankara'da başladı. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'a gitmek aslında tamamen sporumu finanse edebilmek amacıyla yaptığım bir şeydi. Eğitimimden memnunum. Ancak hayalim hiçbir zaman o olmamıştı. Başka hayallerim vardı. Spor zaten benim için çok küçük yaşlarda başlamıştı. Yeteneğimin ekmeğini çok yedim. Üniversitede lisansımı çıkartmıştım. Zaten üniversitede ODTÜ'de Serbest Dalış Kulübü olduğu için tercih etmiştim. Bilinçli bir tercihti. İkisini birlikte götürmek çok zor. Şu an çok kolay gibi anlatsam da bir sporcunun masa başında oturarak sabah 8'den 6'ya kadar çalışarak İstanbul'da serbest dalış yaparak derine dalması mümkün değil. Sen nasıl yaptın? Diyecek olursanız en büyük avantajım söylediğim gibi Meksika'da mahsur kalmam ve o süreçte antrenman yapabilmem" diye konuştu.

"En büyük eksiğim ulaşım sponsoru"

Fatma Uruk, "Ben 3 tane dünya rekoru kırıp bu sporu bırakmak için yola çıkmadım. Kararlı bir şekilde 4-5 yıllık hedefler koymuşken daha büyük sponsorlar ve destekler bularak spor hayatıma devam etmek istiyorum. Fena gitmiyor fakat yeterlide değil. En büyük eksiğim ulaşım sponsoru. Uçak biletine ihtiyacım var ki dünyada 12 ay boyunca sürekli antrenman yapabileyim. Tıpkı dünyadaki diğer sporcular gibi. Bunun dışında da Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile temaslarımız var. Onlar da destek oluyorlar. Yakın dönemde Cumhurbaşkanımız ile görüşmüştük. Eminim daha güzel desteklerde olacaktır" ifadelerini kullandı.