(Özel Haber) Obeziteden kurtulan hastalardan doktoru onurlandıran etkinlik

Ankara'da obezite ile mücadele eden hastaların kurduğu bir grup, doktorlarını onurlandırmak için eğlence programı düzenledi.

Başkent'te obeziteden kurtulan hastaların kurduğu “Harun Karabacak Hastaları Obezite Gurubu” düzenlediği program ile hem doktorlarını onurlandırdılar hem de gönüllerince eğlendiler. Salonda hastaları tarafından alkışlarla karşılanan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Harun Karabacak, konuklar ile ilgilenerek sohbet etti. Karabacak daha sonrasında hastalarından gelen hatıra fotoğraf isteğini ise geri çevirmedi.

“Doktorlarımızı öne çıkartmak ve onurlandırmak adına bu organizasyonu yaptık”

Doktorlara uygulanan şiddete karşı doktorları onurlandırmak adına bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Yasin Erin, “Harun Karabacak doktorumuzun hastaları olarak bir grup kurduk. Bine yakın hasta ile bir araya geldik. Doktorumuzu onurlandırmak adına böyle bir organizasyon yapmak istedik. 138 kilo ile obeziteye yakalandım ve şeker hastalığına kapıldım. Günümüzün hastalığı olan strese bağlı yemek yemeye çok fazla ağırlık verdik. Tabi zamanla bu durum bizim sağlığımızı, hayat standardımızı ve kalitemizi bozdu. Şansımıza Yıldırım Beyazıt Hastanesinde Genel Cerrahi Doktorumuz Harun Karabacak ile tanıştık. Kendisiyle tanıştığımız için çok mutlu olduk. Çünkü kendisi bizlere tekrardan yaşama sevinci kazandırdı. Hayata tutunmayı öğretti. Özgüvenimiz fazlasıyla arttı. Olduğum ameliyat ile birlikte 86 kiloya kadar düştüm. Bu organizasyonu yapmak istemekteki amacımız, günümüzde doktorlara karşı şiddet olayları var. Biz de doktorlarımızı öne çıkartmak ve onurlandırmak adına bu organizasyonu yaptık. Aynı zamanda ameliyat olmuş ve olacak arkadaşlarımızı bir araya topladık. Birbirimizi bilgilendiriyoruz” dedi.

“Ameliyatı olduktan sonra zayıfladım ve böyle güzel bir dostluğun kurulduğu grup ile tanıştım”

Kızına yetebilmek için sağlığının önemli olduğunu dile getiren Evren Akdoğan ise, “140 kiloydum. Mide küçültme ameliyatları ile insanların zayıfladığını duymuştum. Kızım vardı. Kızıma yetebilmek için sağlığım çok önemliydi. Onun ihtiyaçlarına yetişebilmek için bu ameliyatı olmaya karar verdim. Ameliyatı olduktan sonra zayıfladım ve böyle güzel bir dostluğun kurulduğu grup ile tanıştım. Sağ olsun Harun hocamız çok başarılı bir hoca ve insanları nereden nerelere getirdiğini burada görüyoruz” diye konuştu.

Ameliyat olan çiftin mutluluğu

Eşi ile kısa zaman aralıkla ameliyat olan Emel Şen, “128 kilo ile ameliyat oldum. Şu an 70 kilodayım. İdeal kiloma indim gayet mutluyum. Çok zorluklar çektik ama şu an çok iyiyiz” derken, Samet Şen ise, “130 kilodayken ameliyat oldum. Şuan 67 kilodayım. Çok şükür mutluyum. Olacak arkadaşlara tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Çocukluğundan bu yana obezite ile yaşadığını ifade eden Figen Ezer, “114 kilo ile ameliyata girdim ve Harun hocam sayesinde 65 kiloyum. Her şey çok güzel gidiyor. Bir nevi sihirli eller diyebilirim” ifadelerini kullandı.