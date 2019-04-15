(Özel Haber) Üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı

Ankara'da, ekonomik sıkıntıları yüzünden bunalıma giren bir kişi, üzerine benzin döküp kendini yakacağını söylemesi üzerine polis müdahale ederek gözaltına aldı.

Olay, Çankaya ilçesi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda meydana geldi. Ekonomik sıkıntıları yüzünden bunalıma giren Resul K., su bidonuna doldurduğu benzinle birlikte orta refüje gelerek kendini yakacağını söyledi.

Meydanda bulunan vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Resul K., üzerindeki kıyafetleri çıkararak bir bidon benzini kendisinin üzerine döktü. İtfaiye ekipleri herhangi bir durumda yangın tüpleri ile hazır bekletildi. Resul K., polis ekiplerine faturaları fırlatarak ödeyemediğini söyledi. Polisin uzun uğraşları sonunda Resul K. ikna edilerek elinden benzin bidonu alındı. Etkisiz hale getirilen Resul K., meraklı vatandaşların bakışları altında gözaltına alındı.