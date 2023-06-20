Özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim aldığı at çiftliği Çankaya Belediyesince yıkılacak

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim aldığı art çiftliği Çankaya Belediyesi tarafından yıkılacak.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı mahallesinde bulunan özel ihtiyaçlı bireylerinde eğitim aldığı bir at çiftliği Çankaya Belediyesi ekipleri tarafından kısa bir süre içerisinde yıkılacak. At çiftliği sahibi Emine Şenel, buranın yıkılmasını istemediklerini ve buradan eğitim alan çocukların sekteye uğramamasını istediklerini söyledi. Şenel, belediye ekiplerinin kendilerine süre tanımalarını veya farklı biz çözüm yolu üretmelerini dile getirdi.

“Belediye bizimle Hiçbir şekilde iletişim kurmuyor, bizimle muhatap olmuyor”

At çiftliği sahibi Emine Şenel, burada özel ihtiyaçlı çocuklara eğitim verdiklerini belirterek, “Buraya ecre misil denilen kira ediyoruz, 7 yıldır buradayız. Belediye bize Haziran 16'da bir yazı gönderiyor, bugün tebliğe ediyorlar ve burayı yıkmak istiyorlar. Burası büyük bir alan. Bu hayvanlar ne olacak? Bir sürü ekipmanımız var ne olacak? Bu kadar kısa sürede toparlanıp çıkamayız. Belediye bizimle Hiçbir şekilde iletişim kurmuyor, bizimle muhatap olmuyor” dedi.

“Bir günde atları her şeyi toplayıp çıkamayız buradan, çok mağduruz”

Şenel, belediyeye defalarca gittiklerini ifade ederek, “Park alanı yapılacak buraya diyorlar. Park alanın bir kısmını kullanmak istiyoruz. Biz buraya kiramızı verelim, isteğimiz bu. Bize yol göstersinler ya da bize biraz süre versinler. Bir günde atları her şeyi toplayıp çıkamayız buradan, çok mağduruz” diye konuştu.

“Çocuklar atları seviyorlar, mahrum olacaklar”

Özel ihtiyaçlı bireylerin eğitimlerinin yarıda kalacağını belirten Şenel, “Hipoterapi denilen bir eğitim alıyorlar. Doktorun kendisi yapıyor burada. Bu eğitim yarım kalacak. Diğer çocuklarda buraya geldiklerinde atları seviyorlar, atla tanışıyorlar ve vakit geçiriyorlar bundan mahrum kalacaklar. Bizim atlarımız mağdur olacak. Onları alıp eve götüremiyoruz, koyacak bir yer lazım. Zamanımız bir gün bile değil. Belediyenin süremizi uzatmasını, farklı bir yol göstermesini ve burada kalmamızı başka bir şekilde sağlamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.