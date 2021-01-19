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(Özel) Karla kaplanan Altınköy bu kışı sessiz geçirdi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Altınköy, her kış olduğu gibi bu kış da beyaza büründü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Altınköy, her kış olduğu gibi bu kış da beyaza büründü.


Yaz kış ayrı bir güzelliğe sahip olan Altınköy, pandemiden dolayı ziyaretçilerinden uzak günler geçiriyor. Karla kaplı doğal güzellikleri misafirlerinden uzak, sessiz bir kışa ev sahipliği yapıyor. Mevsim şartlarının getirdiği soğukla birlikte kar yağışının etkisinde kalan Başkentin güzide parklarından olan Altınköy, barındırdığı güzellikleri sessizce yaşatmaya devam ediyor.

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