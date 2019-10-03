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(Özel) Kas hastası Kemal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı şiiri okumak istiyor

Başkent’te ortopedik engelli Kemal Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı şiiri okumak istiyor.

Başkent'te ortopedik engelli Kemal Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı şiiri okumak istiyor.


Yenimahalle ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Kemal Yıldız, 12 yaşında Becker Musküler Distrofi (BMD) isimli kas hastalığına yakalandı. Hastalığından dolayı tekerlekli sandalye kullanan Yıldız, azmini ve yaşama sevincini yitirmeyerek üç üniversite bitirdi. Babasıyla beraber Yenimahalle metro istasyonu önünde tezgahta simit satan Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı "Kimse Bölemez Seni Güzel Türkiyem" isimli şiiri Cumhurbaşkanı'na okumak istiyor.


Kendisine eski AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'u örnek aldığını anlatan Kemal Yıldız, "Onu örnek alarak kendimi bu yolda geliştirmeye çalıştım. Zaman dertleri içine atarak geçmiyordu. Onun için üç tane üniversite bitirdim. Şu anda yüksek lisans yapıyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durmayı çok istiyorum. Burada babamla beraber simit satıyorum. Şiiri bundan 6-7 ay önce yazdım. Cumhurbaşkanımızın kendisine ulaşamadım. Bir video çektim ve sosyal medya üzerinden paylaştım. Cumhurbaşkanıma beni Külliye'ye davet etmesini istiyorum. Kendisine yazdığım şiiri şahsına okumak istiyorum. Maddi olarak kimseden bir şey talep etmiyorum. Cumhurbaşkanımızı görüp onunla tanışmak istiyorum" dedi.

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