(Özel) Kızılay yaraları sarmaya devam ediyor

8'lik depremin ardından Türkiye genelinde belirlenen noktalarda ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan tırlarla depremzedelerin yardımına koşuyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremin ardından Türkiye genelinde belirlenen noktalarda tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda depolarda gönüllüler ve personeller tarafından hazırlanan tırlarla depremzedelerin yardımına koşan Türk Kızılay, depremden etkilenen Malatya ve çevre illerdeki depremzedelere de yardım ulaştırıyor. Türk Kızılay Afet Hazırlık ve Planlama Müdürü Müjdat Bozbey, Türk Kızılay'ının Etimesgut'ta bulunan yerleşkesindeki yapılan hazırlıkları, ürün sınıflandırmalarını ve yardımların bölgeye nasıl ulaştırıldığını İHA'ya anlattı.

Türk Kızılay'ın Elazığ'da meydana gelen depremin ilk dakikalarından itibaren tetikte ve hazır durumda beklediğini aktaran Türk Kızılay Afet Hazırlık ve Planlama Müdürü Müjdat Bozbey, "Kızılay'ın Ankara'daki Afet Operasyon Merkezi ile Bölgesel Afet Yönetimi Merkezi 7/24 çalışma durumuna geçmiştir. Ayrıca Kızılay, AFAD'ın hem genel merkezi hem de diğer şube ve temsilcilikleriyle koordineli olarak çalışmaktadır. Kurumumuzca ilk etapta afet yönetimi, insani yardım, halk sağlığı ve psikososyal hizmetler ekiplerinden oluşan 281 uzman bölgeye gönderilmiştir. Daha sonra afet müdahale ve haberleşme araçları ve yardım tırlarından oluşan toplam 68 araç depremden etkilenen bölgeye sevk edildi. Ayrıca mobil ikram birimleri ve bir adet mobil çocuk dostu alan aktif hale getirildi" ifadelerini kullandı.

"Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere 59 bin 620 kişilik kahvaltı, sıcak yemek ve çorba dağıttı"

Elazığ'da insanların evlerini terk ederek sokağa çıktığı ilk andan itibaren gıda noktasında planlamalar yaptıklarını kaydeden Bozbey, "Depreme ilk müdahale edildiği andan itibaren 53 bin 308 adet paketli gıda kolisi bölgeye ulaştırılmış, sonrasında ise günlük 5 bin kişilik sıcak yemek çıkartma kapasitesine sahip 2 sahra mutfak kitinden oluşan 4 mobil mutfak bölgede hizmete sunulmuştur. Depremin ardından şu ana kadar Türk Kızılay, Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere 59 bin 620 kişilik kahvaltı, sıcak yemek ve çorba dağıtımını sürdürmektedir" diye konuştu.

"Getirilen bağışlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda Malatya ve Elazığ'a sevk ediliyor"

Ankara'da bulunan Afet Yönetim Merkezine bağlı Afet Lojistik Merkezi deposunda, bağışlanan ürünlerin gönüllüler ve personeller tarafından tasnif edilerek bölgelere sevk edildiğini söyleyen Bozbey, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından halkımızın bağışladığı malzemeler buraya getiriliyor. Getirilen bağışlar, hem ekiplerimiz hem de gönüllülerimiz tarafından tasnif edilerek afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda Malatya veya Elazığ'a sevk ediliyor. Gönderilen yardımlar, oradaki ekiplerimizce halkın ihtiyaçları doğrultusunda depremzedelere ulaştırılıyor" şeklinde konuştu.

"Depremzedelere 22 bin 75 battaniye, 7 bin 833 yatak ve 3 bin 651 ısıtıcı yardımı yapıldı"

Depremden etkilenen vatandaşların toplu barınma merkezlerinde konuk edildiği, depremzedelere battaniye, yatak ve ısıtıcı yardımı yapıldığını vurgulayan Bozbey, "Depremden etkilenen insanlar okul, yurt ve hastanelerde kurulan toplu barınma merkezlerinde konuk edildi ve depremzedelere 22 bin 75 battaniye, 7 bin 833 yatak ve 3 bin 651 ısıtıcı yardımı yapıldı. Ayrıca afete müdahale kapsamında toplam 2 bin 500 çadır bölgeye sevk edilmiş ve bölgesel kriz yönetimi merkezinin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda Kızılay ekipleri tarafından kuruldu" dedi.

"19 psikososyal ve 6 destek personeli, depremzedelere psikolojik destek sağlamak üzere bölgeye gönderildi"

Deprem bölgesinde afetten etkilenen vatandaşlara da müdahalede bulunduklarını belirten Bozbey, "19 psikososyal destek ve 6 destek personeli depremden psikolojik olarak etkilenenlere psikososyal destek sağlamak üzere bölgeye gönderildi. Şu ana kadar afetten etkilen bin 59 kişiye oradaki uzman arkadaşlarımız müdahalede bulundu" ifadelerini aktardı.

Deprem bölgesinde gelişebilecek acil durumlarda kullanılmak üzere bin 19 ünite kanın Elazığ ve Malatya'daki hastanelere gönderildiğini aktaran ve Kızılay bünyesindeki hemşirelerin sağlık sorunu yaşayan kişileri yönlendirdiğini bildiren Afet Hazırlık ve Planlama Müdürü Bozbey, "Acil durumlarda kullanılmak üzere bin 19 ünite kan Elazığ ve Malatya'daki hastanelere Kızılay Kan Hizmetleri tarafından temin edildi. Kızılay bünyesinde çalışan 3 hemşire sağlık sorunu yaşayan kişileri 112'ye yönlendirmekte, farklı bölgelerdeki sağlık, su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarını değerlendirerek ilgili birim, kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamakta. 445 kişinin sağlık ve hijyen ihtiyaçları tespit edilmiş, gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Kontaminasyon riski bulunan bölgelerde su kesilmesi sonucu Devlet Su İşleri ile koordinasyon sağlanmış, 11 bin 241 şişe içme suyu ve 169 koli hijyen malzemesi dağıtımı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bozbey, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Kızılay'a bağlı şube ve temsilciliklerin görevlendirdiği 2 binden fazla gönüllünün desteğiyle bütün imkanların alanda seferber edildiğini söyledi.