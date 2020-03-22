(Özel) Korona virüs sebebiyle Başkent'te sokaklar boş kaldı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden Türkiye'de alınan önlemler sonrasında Başkent'te bulvarlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı mücadelede önlemler artarak devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler doğrultusunda daha önce kapatılan iş yerlerine berberler ve kuaförler de eklendi. Virüsün daha çok yaşlılar üzerinde etkili olması sebebiyle de dün akşam saatlerinde ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanların da sokağa çıkmaları bakanlık tarafından kısıtlandı.

Alınan son önlemlerin ardından ise Başkent'in en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi ile ara sokaklarda araç ve insan trafiği yok denecek kadar azdı. Ayrıca işverenler de alınan tedbirlere uyarak dükkanlarını kapalı tuttu.