Özel öğrenciler için destek eğitim odası sayısında hedef gerçekleşti

Kaynaştırma yoluyla eğitim gören özel öğrenciler için oluşturulan destek eğitim odalarının sayısı 400'e ulaştı.

Kaynaştırma yoluyla akranlarıyla aynı sınıfta eğitimlerine devam eden ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için oluşturulan yeni standartlarda destek eğitim odalarının 2019 yılı sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırılması hedeflenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, bu hedefe 2019 bitmeden ulaşınca her ilde en az 1, toplamda 200 adet olan yeni destek eğitim odası sayısında hedef büyütüldü. 2019 yılında 33 ilde 79 yeni destek eğitim odasıyla başlayan özel öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirme çalışmaları, 2020 yılı başında büyük bir çabayla 400'e ulaştırıldı. İlk adım olarak yeni standartlarda destek eğitim odası bulunmayan 48 ilde bu odaların kurulması, var olan illerde de sayının artırılması planlandı. 121 yeni destek eğitim odası ile bu hedef başarıyla tamamlandı.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “2019 yılı sonunda özel çocuklarımız için 81 ilde en az 1, toplamda 200 yeni destek eğitim odamız olacak demiştik. Geçen yılın başında belirlenen standartta sadece 33 ilde hizmet veren 79 destek eğitim odası bulunuyordu. Bu amaçla gerekli çalışmaları yaptık ve kaynağı oluşturduk. Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz ve tüm il müdürlerimiz 121 yeni destek eğitim odası kurulması ve hizmete alınması için çalışmalarını kısa sürede tamamladılar. Ve 81 ilde yeni standartlara göre kurulmuş toplam 200 destek eğitim odası özel eğitim öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bazı illerimizde yeni standartlarda sadece bir tane destek eğitim odası olması bu hizmetlere erişimi kısıtlıyordu. Hedefi büyütmek zorundaydık. 200 ilave destek odası kurmayı yeni hedef olarak koyduk. Burada özellikle büyükşehirlerimize ağırlık verdik. Örneğin, İstanbul'daki yeni standartta destek eğitim odası sayısı 6'dan 35'e; Ankara'da 10'dan 25'e; Antalya'da 1'den 10'a; Gaziantep'de 2'den 10'a; Konya'da 4'den 10'a; Mersin'de 5'den 10'a; Bursa'da 4'den 12'ye; Kocaeli'de 10'a ve İzmir'de de 15'e çıktı. Artık 81 ilimizde yeni standartlara göre kurulmuş toplam 400 özel eğitim destek odası, özel öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Destek konusunda kararlıyız. Tüm imkanlarımızla sürece büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, Strateji Dairesi Başkanlığına, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüze ve tüm il müdürlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Destek eğitim odası nedir?

Destek eğitim odası, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç ve gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır. Destek eğitim odalarında eğitim alacak öğrenciler ile destek eğitim alacağı dersler, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda eğitim öğretim yılı başında belirlenmektedir. Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanmaktadır. Destek eğitim odasında sunulacak hizmetler öğrencinin yararı gözetilerek uygun öğretmen sağlanması ve velinin onayı ile okulun çalışma saatlerinde (öğrencinin ders saati içinde veya dışında) planlanmaktadır.