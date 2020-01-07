Özel öğrencilere meslek edindirme seferberliği

Türkiye'nin her yerindeki özel eğitim öğrencilerinin, meslek okullarına erişimini kolaylaştırmak için konulan 81 ilde özel eğitim meslek okulu hedefi gerçekleşti.

Özel eğitim meslek okulu olmayan Ardahan, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Şırnak ve Tunceli'de de artık bu okullara ulaşmak mümkün. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle 10 ilde açılan okullar, hizmet vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine mesleki eğitim hizmeti sunmak amacıyla açtığı özel eğitim meslek okullarını 2019 yılında tüm illerde yaygınlaştırma kararı almıştı. 2019 yılında 71 ilde bulunan 151 özel eğitim meslek okulunda 12 bin 620 öğrenci öğrenim görüyor ve 2 bin 251 öğretmen görev yapıyordu.

2020 yılının hemen başında özel eğitim meslek okulu sayısı 161'e çıkarıldı.

Özel gençleri istihdama katarak kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlaması açısından özel eğitim meslek okullarının yaygınlaştırılmasını çok önemsediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bakanlık olarak bir taraftan mesleki ve teknik ortaöğretimi güçlendirirken diğer taraftan bu deneyim ve birikimi özel eğitim alanına da taşımak ve özel eğitim öğrencilerimize sunduğumuz mesleki eğitim imkânlarını artırmak istiyoruz. 2019 yılında koyduğumuz hedefe doğru ilerlerken öncelikle mevcut 151 okulumuzun alt yapısını ve atölyelerini güçlendirdik. 2019'da 71 ilde bulunan özel eğitim okulu sayımız 151 idi. Yılsonuna kadar özel eğitim meslek okulu olmayan 10 ilimize de okul açma kararı aldık. Kısa sürede çalışmaları ve süreçleri tamamladık. Artık 81 ilimizin tamamında en az bir meslek okulumuz hizmet verecek. Ayrıca illerimizdeki mevcut okullarımıza ilaveten özellikle büyükşehirlerimizde ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni özel eğitim meslek okulları açabilmek için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Örneğin İstanbul'da 21, Ankara'da 11 ve Bursa'da 9 özel eğitim meslek okulumuz hizmet veriyor. Bu okullarımıza erişimi kolaylaştırabilmek için büyükşehirlerimizdeki özel eğitim meslek okullarımızın sayısını artıracağız” dedi.

Özel eğitim öğrencilerinin mesleki eğitim yoluyla istihdamı artırılıyor

Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin istihdamına ilişkin projelerin de olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Bakanlık olarak öğrencilerimizin staj yapabilmeleri ve mezun olduklarında istihdama katılımının artırılmasına yönelik çalışmaları da yürütüyoruz. Mesleki ve teknik eğitimde sektörlerle kurduğumuz güçlü işbirlikleri gibi özel eğitim meslek okulları ile ilgili de sektörlerle güçlü işbirlikleri kuracağız. Bu konuda çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Yakında sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

18 farklı alanda mesleki eğitim

Özel eğitim meslek okullarında 18 farklı alanda mesleki eğitim veriliyor. Öğrenciler, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi, El Sanatları Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Seramik ve Cam Teknolojisi, Tarım Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarında eğitim alarak istihdama katılıyorlar.

Özel eğitim meslek okullarının altyapısı güçlendirildi

MEB, özel eğitim meslek okullarının meslek edinme atölyelerini yenileyerek engelli öğrencilerin erişilebilirliğine uygun hâle getirmek, öğrencilerin atölyelerde uygulama yapmaları yoluyla mesleki yeterliliklerini artırmak ve staj öncesi gerekli mesleki deneyime ulaşmalarını sağlamak amacıyla Özel Eğitimi İyileştirme Projesini uyguluyor. Proje kapsamında şu ana kadar 443 meslek edinme atölyesinin yapımı tamamlandı, fiziki alt yapıları iyileştirildi, donanım ve materyal eksiklikleri giderildi.