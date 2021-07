(Özel) Ölümden dönen Somalili hasta Türkiye'de tedavi edildi

Evli ve 9 çocuk babası olan Abdalla (52) Türk hekimlerine çok teşekkür ettiğini iletti. Olayın nasıl olduğunu anlatan Somalili Daud Isse Abdalla, Somali'de bir petrol ofisinde çalıştığını ve daha sonra bir patlama olduğunu söyledi. Bu patlama sonrasında tüm vücudunda yanıklar oluştuğunu, ellerinde, kollarında, ayaklarında ve kulaklarında yanıklar oluştuğunu kaydeden Abdalla, yangın sonrasında hastaneye gittiğini belirtti. Somali'deki hastanede imkanların olamadığını ve tedavi için Türkiye'nin önerildiğini söyleyen Abdalla, şuan hastaneden çok memnun olduğunu kaydetti. SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini takip eden ve operasyonlara katılan Doktor Aydın Acar'a özellikle teşekkürlerini ileten Abdalla, ayrıca Doktor Mert Karaduman'a da çok teşekkür etti.

Somalili hastanın tedavi sürecini anlatan SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Aydın Acar, “Bu hastamız 52 yaşında Somalili bir hasta. Sağlık turizmi kapsamında hastanemize müracaat etti. Hastanemize başvurduğunda petrol yanığı sebebiyle vücudunda skarlar (yanık yara izi) oluşmuştu. Kulak Burun Boğazla ilgili yüzünde, ağzında ve ağız köşelerinde alt dudak ve üst dudakta yanık ve skarlar oluşmuştu. Bu hastaya Kulak Burun Boğaz ve Ortopedik El Cerrahisi ile birlikte ortak bir operasyon planladık. Öncelikle biz hastamızda ağız köşesindeki darlıklar sebebiyle lokal anesteziyle ağız köşesini açtık, sonradan genel anesteziye dönerek ağız yapısını yeniden oluşturduk. Sonrasında hastamızı Ortopedi Kliniği El Cerrahisi Bölümü'ne devrettik'' ifadelerini kullandı.

Sağlık turizmi kapsamında SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özellikle cerrahi alanlarda pandemiden önceki gibi pandemiden sonrada hizmet verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Aydın Acar, “Özellikle yurtdışından gelen hastalarımıza sağlık turizmi kapsamında burada cerrahi branşlar başta olmak üzere her branşta donanımlı ekiplerle hizmet vermekteyiz. Hastanemizde sağlık turizmi birimi oluşturduk. Tercümanlarımız mevcut. Sağlık hizmeti ve hasta yatışlarımızda, hasta yakınlarıyla da tercümanlar vasıtasıyla her türlü iletişim kurularak en güzel hizmet vermeye çalışıyoruz. Hastalarımız tedavisi bitmiş olarak, gerek ülkemizden gerek de hastanemizden memnun olarak ayrılması bizleri mutlu ediyor'' şeklinde konuştu.

SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği El Cerrahisi Bölümü doktorlarından Dr. Öğretim Üyesi Mert Karaduman ise, “Bugün ki hastamız 52 yaşında Somalili bir hasta. Kendisi sağlık turizmi kapsamında hastanemize başvurdu. Hastanın hem yüzünde hem sağ dirseğinde ve her iki ayağında diz altında ileri derecede petrol yanığına bağlı kontraktiller açılmama problemi ve ileri derecede sert dokular oluşmuştu. Tabi bu durum hastanın her iki elinde de mevcuttu. Biz ilk olarak dirseğini ameliyat ettik. Çünkü dirseği açılmadan ellerine yapacağımız ameliyatın bir faydası olmaz. Sağ dirseğini açtık ve doku nakli yaptık. Yaklaşık 10 derecelik bir hareket açıklığı varken şu anda yaklaşık 140 derecelik bir eklem açıklığı var. Her iki ayağındaki yanığa bağlı sert dokuları da tekrardan aldık ve oraya da doku nakli yaptık. El Cerrahisi Kliniği olarak pandemiden önce olduğu gibi pandemiden sonra da hizmet vermeye devam ediyoruz. Hastalarımız gönül rahatlığı ile başvurabilirler'' diye konuştu.