(Özel) Omurilik felci geçiren terör mağduru adam robotik cihaz ile ayağa kalktı

Hakkari'de terör kurşunu sonucu omuriliğinden yaralanarak felç olan 45 yaşındaki adam, Ankara'da robotik yürüme cihazı tedavisiyle ayağa kalktı. Doktorların yürüyemez dediği hastaya, robotik yürüme cihazı umut oldu.

Hakkari'de köy koruyuculuğu yapan 45 yaşındaki İbrahim Çiftçi, yaklaşık 3 yıl önce teröristlerin hedefi oldu. Omuriliğinden yara aldığı için felç geçiren Çiftçi, geçirdiği ameliyata ve tedavilere rağmen ayağa kalkmadı. 5 çocuk babası Çiftçi'ye, robotik yürüme cihazı umut oldu. Ankara S.B.Ü. Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek robotik yürüme cihazı tedavisine alınan Çiftçi, şu an desteklerle yürüyebiliyor. Doktorların yürüyemez dediği terör mağduru hasta, robotik cihazla ayakta durabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Robotik yürüme cihazıyla hayata tutundu

Hastaneye ilk geldiğinde belden aşağısının tutmadığını söyleyen Çiftçi, “İlk başlarda hiçbir hareket yoktu ama şu an doktorlarım sayesinde büyük gelişme kaydettim. İlk geldiğimde belden aşağısında hiçbir hareket yoktu şu an ayaklarıma can geldi. Robotik yürüme egzersizleri yaptığımda yürüyormuşum gibi bir hisse kapılıyorum, insan bu şekilde de mutlu oluyor. Güzel bir şey. Şu an can geldi ayaklarıma. Paralel duvarda yürümeye çalışıyorum yürüme cihazıyla. Destekle yürüyebiliyorum. Tam teşekküllü bir yürüyüş değil ama güzel bir yol kat ettik. İlk anlarda insan garip hislere kapılıyor yürüyecek miyim diye. İlk başlarda umutsuzdum hayata küsmüştüm. Tedavileri düzenli şekilde yapıp netice aldıktan sonra bu değişti” dedi.

Tedavi gördüğü önceki hastanede doktorun kendisine yüzde doksan yürüyemezsin dediğini belirten Çiftçi, “Burada tedavimi gördüm. Bir anda hayatım da hayata bakış açım da değişti. Allah devletimizden bu imkanları verdiği için razı olsun” ifadelerini kullandı.

Robotik rehabilitasyonla ilgili bilgi veren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç Dr. Serdar Kesikburun, bu tedavinin özellikle felçli hastalarda robot yardımlı yürümeyi sağladığını aktararak, “Beyinle omurilik ile yürüyüş hareketini ortaya çıkaran kaslar arasındaki sinir yolarının yeniden canlanmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra hastaya normal ve yürüyüş şeklinin kazandırılmasını da hedefliyoruz. Hastalarımız çok memnunlar. Klasik fizik tedaviye yardımcı cihazlar bunlar. Robotik cihazlar ile hem zaman hem emek kazancımız oluyor. Yürüme potansiyeli olduğunu uygun gördüğümüz hastalarda çok sevindirici sonuçlarımız var. Sadece fiziksel kazanç değil; felçli hastanın kendisini yürüyor olarak görmesi motivasyon sağlıyor hem de daha fazla direnç kazandırıyor” diye konuştu.