(Özel) Sarkisyan, Hocalı Katliamı'nı kabul etti

Doğu Avrupa ve Kafkasya Bölgesi Uzmanı Thomas de Waal, Hocalı Katliamı'nın yaşandığı dönemde Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan ile yaptığı röportajın detaylarını katliamın 29. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştı. Sarkisyan röportajda, “Azerbaycanlılar Hocalı'dan önce şaka yaptığımızı, Ermenilerin sivil halka karşı elini kaldıramayan insanlar olduğunu düşünüyorlardı. Tüm bunlara bir son vermemiz gerekiyordu. Bu klişeyi kırmayı başardık. Ve Hocalı'da olan buydu" dedi.

Thomas de Waal, Karabağ üzerine yazdığı “Kara Bahçe” adlı kitabında Hocalı Katliamı hakkındaki sorusu üzerine Sarkisyan'ın “Hocalı'daki katliam hakkında yüksek sesle konuşmadıkları”nı ve öldürülen sivil halkın “sayılarının abartıldığını” söylediğini yazıyor. Sarkisyan'ın Hocalı hakkındaki bakış açısını ise “dürüst ve acımasız” olarak tanımlayan Waal, “Kara Bahçe”de Sarkisyan'ın Hocalı Katliamı'na ilişkin şu ifadelerine hiç dokunmadan yer veriyor:

“Azerbaycanlılar Hocalı'dan önce şaka yaptığımızı, Ermenilerin sivil halka karşı elini kaldıramayan insanlar olduğunu düşünüyorlardı. Tüm bunlara bir son vermemiz gerekiyordu. Bu klişeyi kırmayı başardık. Ve Hocalı'da olan buydu.”

Waal'a göre, Sarkisyan'ın verdiği röportajdaki açıklamaları Hocalı Katliamı'na farklı bir açıdan ışık tutuyor ve cinayetlerin “gözdağı olarak kasıtlı bir toplu katliam olabileceğini” gösteriyor. Waal, Sarkisyan'ın ölen sivillerin sayısı için “abartılı” diyerek önemsizleştirmeye çalıştığını ancak Ermenilerin Azerbaycanlı sivilleri öldürdüğünü inkar etmediğini yazdı.