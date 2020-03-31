İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Semt pazarı taksi ve servis araçları için dezenfekte istasyonuna dönüştürüldü

Altındağ Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında İskitler Semt Pazarı’nı başkentteki tüm taksi ve servis araçları için dezenfekte istasyonuna dönüştürdü.

Altındağ Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında İskitler Semt Pazarı'nı başkentteki tüm taksi ve servis araçları için dezenfekte istasyonuna dönüştürdü.


Korona virüs önlemlerini arttıran Altındağ Belediyesi, İskitler Semt Pazarı'nı taksi ve servis araçları için dezenfekte istasyonuna çevirdi. İstasyona gelen araçları 12 kişilik ekip özenle dezenfekte ediyor. Hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arası açık olan dezenfekte istasyonundan tüm taksici ve servisçiler ücretsiz olarak faydalanabilecek.


İstasyonda günlük ortalama bin 500 ile 2 bin aracın dezenfekte edilmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.