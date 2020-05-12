(Özel) Sokağa çıkacak olan 0-14 yaş grubu için parklar dezenfekte edildi

Ankara'da korona virüs tedbirleri kapsamında günler sonra sokağa çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu için parklar dezenfekte edildi.

Salgın hastalık tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş grubu, yarın 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilecek. Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların parklara akın etmesinin ardından önlemlerini alan Altındağ Belediyesi ekipleri, ilçe içerisinde bulunan parklarda dezenfeksiyon işlemi yaptı.