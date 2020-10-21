(Özel) TSK'ya iki yeni yerli sistem

Dr. İsmail Demir, yenilenebilir enerji beslemeli taşınabilir gözetleme ve görüntü aktarma, mobil enerji üretim ve depolama sistemlerinin ürk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulduğunu açıkladı.

Dr. İsmail Demir, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunarak, Aselsan ve birçok alt yüklenici KOBİ'lerin katkılarıyla üretilen yenilenebilir enerji beslemeli taşınabilir gözetleme ve görüntü aktarma, mobil enerji üretim ve depolama sistemlerinin TSK'nın kullanımına sunulduğunu bildirdi. Üretilen Güneş Enerjili Yerli Kamera Sistemi (GÜKAS) ile ulaşımı güç bölgelere yönelik gözetleme yeteneklerinin artırıldığını belirten Demir, “Hareket tespit özelliğine sahip sistem, ilave enerji kaynağına gerek duymadan 15 kilometreye kadar kablosuz görüntü aktarıyor ve elektronik karıştırmaya karşı programlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek üniteleri ile üs bölgelerindeki drone, telsiz, batarya ve optik sistemlerinin güç ihtiyaçları kesintisiz şekilde sağlanabiliyor”

TSK envanterine kazandırılan bir diğer ürün olan yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek üniteleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

“Üs bölgelerine kazandırılan bir diğer sistem olan yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek üniteleri sayesinde de üs bölgelerindeki drone, telsiz, batarya ve optik sistemlerinin güç ihtiyaçları kesintisiz şekilde sağlanabiliyor. Türk savunma sanayiimiz, yerli ve milli savunma sanayii ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin icra ettiği kapsamlı operasyonlara destek olacak şekilde etkin çözümler sunmaya devam edecektir.”