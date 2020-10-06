(Özel) Türkiye Polis Radyosu 68 yaşında

Türkiye Polis Radyosu bu yıl 68'inci yaşını kutluyor. Kurulduğu günden bu yana tarafsız, ilkeli ve kamu yararını ön planda tutarak yayın yapan Polis Radyosu yeni yayın döneminde de dinleyicilerini birçok sürpriz ile buluşturacak.

Kuruldukları tarihten bu yana 68 yıldır kamu yararcılığını ön planda tutarak yayın yaptıklarını belirten Türkiye Polis Radyosu Amiri Emre Yüksel , “1952 yılından beri aslında kamu yayıncılığını ön plana alarak kurulmuş bir radyo. 1952'den itibaren de çok bir şey değişmedi 2020 yılına kadar her zaman kamusal yayıncılığı ön plana aldık. Dinleyicilerimize reklamsız bir şekilde kamusal yayıncılığı sunduk. Tabi bunun yanı sıra “Polis Radyosu” deyince insanların aklına polis yayınları mı yapılıyor, gibi fikirler geliyor. Aslında biz gayet eğlenceli, eğitimden sanata birçok yayın yapıyoruz. Sadece polislik anlamında değil. Polislik anlamında kamu spotlarımız oluyor. Trafikten asayişe birçok kamu spotu yayınlıyoruz bu aslında bizi diğer radyolardan ayıran en önemli özelliğimiz. Reklam yerine şarkı aralarında, program aralarında kamu spotları yayınlayıp, bilgilendirici bilinçlendirici şeklide yayın yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“1 ay içerisinde 81 ilde karasal yayınımız olacak”

Spikerlerin genel çoğunluğunu polislerin içinden seçtiklerini ve şarkılar değişse bile kamu yararı mantalitesinin hep sabit kaldığını aktaran Polis Radyosu Amiri Yüksel, “2020 yılına geldiğimizde, tabi teknolojiyi sürekli takip ettik ve sürekli geliştik. İl başta Ankara merkezli başlayan yayınlar 65 il 15 ilçede devam ediyor. Şöyle de güzel bir müjdeyi vermek isterim, 1 ay içerisinde 81 ilde karasal yayınımız olacak. Bu müjdeyi de vermek isterim. Tabi ilerleyen senelerde il merkezleri değil ilçe merkezlerinde de yayınlarımız oluşacak. Eğlenceli bir şekilde yeni yayın dönemimize geçtik. İpek Açar, Yusuf Güney, Hayati İnanç gibi ünlü isimler bizde her hafta program yapıyor” şeklinde konuştu.

Ayrıca bir canlı yayın aracı ile il il gezerek dinleyicileri ile buluştuklarını aktaran Yüksel, pandemi dolayısıyla canlı yayın aracı uygulamasının bu dönemde sadece İstanbul ile kısıtlandığını, sonrasında yeniden tüm Türkiye'yi dolaşacağını söyledi.

“Polis Radyosu'nda yıllar önce aslında mesajlar mektuplarla gelirdi”

21 yıldır Polis Radyosunda spiker olarak görev yaptığını belirten Polis Memuru Polis Radyosu Spikeri Haluk Haspolat “Polis Radyosu'nda yıllar önce aslında mesajlar mektuplarla gelirdi ve dinleyicilerimiz Türkiye'nin dört bir yanında bizlere mektupları ile ulaşır, isteklerini mektuplarıyla iletirlerdi. Şarkı isteklerini, gönlündeki kalbindeki düşünceleri en güzel şekilde mektuplarla ifade ederlerdi. Sonrasında faks dönemi, telefon ve günümüzde ise Whatsapp hattımız, sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere anında ulaşabiliyorlar” diye konuştu.

Polis Radyosunun doğum günü ile ilgili radyonun Whatsapp hattına da birçok mesaj geldi. Erzincan'dan Ardahan'a, Kırklareli'nden Antalya'ya kadar birçok ilden takipçilerinin yer aldığı Polis Radyosu dinleyicilerine kamu yararını ön planda tutarak hizmet etmeye devam edecek.

Polis Radyosunda kamu yararını ön planda tuttuklarını ve bu eksende gün içerisinde tarafsız haber bültenleri de sunduklarını belirten Polis Memuru Polis Radyosu Haber Spikeri Hakan Erdoğmuş, “1952 yılından beri devam eden genel tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla ben deniz Hakan Erdoğmuş arkadaşım Muhammet Yıldız ile taşıyoruz ve yurt içinden ve yurt dışından haberlerimizi paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra döviz paritesi, borsa, spor gibi özellikle de pandemi döneminde vaka sayılarını çok yakından takip ettik” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türkiye Polis Radyosuna internet sayfasından, karasal yayından ve mobil uygulamalar vasıtası ile ulaşabilirsiniz.