(Özel) Yemek sipariş veren müşterilerine beraberinde kuru mama gönderiyor

Ankara'da restoran işleten Mesut Cantürk, yemek sipariş eden müşterilerine sokak hayvanlarına ikram edebilecekleri kuru mamayı beraberinde gönderiyor. Her gün onlarca sipariş alan Cantürk, bu uygulamayla hem çok sevdiği hayvanlara mama ulaştırıyor hem de duyarlılık oluşturuyor.

Yaklaşık 3 yıldır Ankara'nın Çankaya ilçesinde restoran işleten 36 yaşındaki Mesut Cantürk, çok sevdiği sokak hayvanlarına duyarlılık oluşturmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Cantürk, yemek sipariş veren müşterilerine siparişinin yanında ayrı bir pakette kuru mama gönderiyor. Hayvansever işletme sahibi, restoranında hazırladığı kütüphaneli özel bölümde ise evcil hayvanıyla gelen müşterilerini ağırlıyor. Müşteriler yemeklerini yerken, evcil hayvanları da kendilerine ikram edilen kuru mamaları tüketiyor.

"İnsanlar biraz daha duyarlı olsun , onları sevsin diye böyle bir uygulama yaptık"

Hayvanlara olan sevgisini iş yerine taşıyan ve sahipsiz hayvanlara karşı duyarlılık oluşturmak isteyen Mesut Cantürk, aldığı olumlu dönüşler sayesinde motivasyonunun da arttığını ifade ederek, "Sokak Hayvanlarını seviyordum. İlk günden beri de böyle bir uygulama yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi adı altında. Bütün siparişlerin yanında mama hediye edip insanla dışarıdaki canlıların da aç olduğunu onlara da destek olmamız gerektiğini aktarmak istedik. Çocukluğumdan bu yana hayvan beslemiştim. Onları seviyorum. İnsanlar biraz daha duyarlı olsun, onları sevsin diye böyle bir uygulama yaptık" dedi.

"Bazıları daha fazla mama istiyor"

Uygulamadan haberdar olan müşterilerinin zaman zaman ekstra kuru mama talebinde bulunduklarını ifade eden Cantürk, günlük ortalama 8 kilo kuru mamayı sokak hayvanları için siparişlere ekliyor. Cantürk, "Yüzde 90'ı çok memnun mutlu oluyorlar. Arada istisnalar çıkıyor. Yemeğimin yanında neden mama getirdin diyenler oluyor. Sızdırmaz kapta ayrı bir şekilde götürüyoruz Yemeğe temas söz konusu olmuyor. Ürünlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Doğal ürünleri ulaştırıyoruz . Bazıları kedi maması istiyor. Bazıları da daha fazla mama istiyor. Günlük 70-80 kişiye ulaşıyoruz. Çok da olumlu dönüşler alıyoruz. Yan tarafta küçük kütüphane yaptık. Hayvanlarıyla gelenler çayını kahvesini içip vakit geçiriyor. Hayvanlarının mamasını da biz veriyoruz. Herkes bu uygulamayı yapmış olsa sokaktaki hayvanlar daha duyarlı olacak. Hayvanlar için daha iyi olacak. Müşterilerin böyle bir talebi olursa işletmeler de bunu yerine getirir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Daha önce böyle bir uygulama ile karşılaşmadım"

Uygulamayı çok beğendiğini söyleyen Mehmet Ovalı, "Sokak hayvanlarını da düşünüyorlar. Daha önce karşılaşmadım böyle bir uygulama ile. Sadece kendimiz için sipariş vermiş olmuyoruz. Marketlerden aldığımız mamaları evimizin önüne koyuyoruz biz. Arabamda her zaman mama bulunduruyorum çok güzel bir uygulama" şeklinde konuştu.

"Hem insanlara güzel yemekler sunuyorlar hem de onların hayvanlarına da saygı gösterdiklerini ifade ediyorlar"

Hayvanları çok sevdiğini belirten Yüksel Erdoğmuş, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istediğini söyledi. Uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğmuş, "Biz dağlarda hayvanları besliyoruz. Sahipli hayvanlarına bile bakmayan insanlar var. Bu projeden çok memnun oldum. Şehir içinde olması bir güzellik, reform. Hayvansevmeyi de lanse ediyor. Hem insanlara güzel yemekler sunuyorlar hem de onların hayvanlarına da saygı gösterdiklerini ifade ediyorlar. Tabiki sokak hayvanları benim için çok mühim olduğundan çok memnunum. Sokak hayvanlarında ihtiyaçları olduğuna dikkat çekiyorlar. Köpeksiz kedisiz, sokak hayvanları olmayan bir kent düşünemeyiz. Biz Hayvanseverler olarak bakarız. Onlar Allah'ın dilsiz kulları" ifadelerini kullandı.

Selin Saygılı isimli başka bir müşteri ise, "Bunun uzun zamandır yaptıkları bir şey gayet güzel bir uygulama herkese bir şeyler hatırlatıyor. Bizde geldiğinde ısınabilecekleri ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yine beslenmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz bizde soka hayvanlarının" dedi.