Özel yetenekli öğrencileri ilkokuldan liseye kadar destekleyen BİLSEM kariyer rehberlik programı hazırlandı

BİLSEM'lerde eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin kariyer gelişimlerini destekleyerek onların potansiyellerine en uygun meslek seçimini yapmalarına yardımcı olmak için Türkiye'de ilk kez ardışık ve birbirini bütünleyen “bilim ve sanat merkezleri kariyer rehberlik programları” oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla hayata geçirilen, ülkenin gelişim potansiyelini oluşturan en önemli insan kaynağının başında gelen özel yetenekli bireylere yönelik kariyer rehberlik programı; özel yetenekli öğrencilerin devam ettiği bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM), onların ilgi ve yeteneklerine uygun verilen eğitimlerin yanında kariyer rehberliği de sağlayacak. Ardışık program kapsamında bilim ve sanat merkezlerine devam eden ilkokul öğrencilerine yönelik “Gelecek Farkındalığı Kazandırma Psikoeğitim Programı”, ortaokul öğrencileri için “Gelecek Hazırlığı Psikoeğitim Programı” ve lise öğrencileri için “Gelecek Planlama Psikoeğitim Programı” oluşturuldu. Uygulama kolaylığı sağlaması amacıyla psikoeğitim programlarının her biri için “Öğrenci Uygulama Kitabı” da hazırlanarak basımı yapıldı.

Programla öğrencilerin geleceğe yönelik planlama yapmaları sağlanacak

Kariyer rehberlik programı, gelişimsel bir yaklaşımla öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin yanında azim, belirsizlikle başa çıkma, öngörü geliştirme ve psikolojik sağlamlık gibi mesleki yönelimi etkileyen kişilik özelliklerini de geliştirmeye yönelik bir içeriğe sahip. Hazırlanan psikoeğitim programları rehberlik hizmetlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılması sürecine ve özel yetenekli öğrencilerin kariyer yönlendirmelerine katkı sağlayacak. Programla öğrencilerin kariyer gelişim sürecinde geleceğe yönelik farkındalık kazanmaları, geleceğe hazırlanmaları ve geleceğe yönelik planlama yapmaları sağlanacak.