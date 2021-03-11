Özhaseki, AK Partili Belediyelerin 1 yıllık Covid-19'la mücadele karnesini açıkladı

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta karşılaşılan ilk koronavirüs vakasının ardından Covid-19 ile mücadele için birçok tedbir alındı. Özhaseki ise bu konu üzerine AK Partili belediyelerin Covid-19 ile mücadelede 1 yıllık çalışmalarını duyurdu.

Özhaseki, AK Partili belediyelerin 81 ilde valilikler öncülüğünde kurulan Pandemi Kurulları ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerken şunları kaydetti:

“Bugün Covid-19 salgınıyla ülkemizde karşılaşmamızın üzerinden tam bir yıl geçti. Salgın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'ye de oldukça zor zamanlar yaşattı. Fakat diğer ülkelerden farklı olarak şunu çok net söylemeliyim ki, ilk vakanın ortaya çıkmasından bu yana Cumhurbaşkanımızın sağduyusu ve önderliğinde gerek Sağlık Bakanımız ve devletimizin üst düzey yetkilileri gerekse vatandaşlarımız ile en yakın temasta olan AK Belediyelerimiz bu süreci oldukça iyi yönetti ve yönetmeye de devam ediyor”.

“AK Belediyelerimiz üzerlerine düşen görevi canla başla yaptı”

Maske, tulum, kolonya üretim ve dağıtımından zorunlu ihtiyaçların giderilmesine kadar birçok konuda AK Partili belediyelerin üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptığına dikkat çeken Özhaseki, “Salgının ilk ortaya çıktığı günden bu yana AK Belediyelerimiz üzerlerine düşen görevi canla başla ve fazlasıyla yaptı. Öncelik olarak vatandaşlarımıza AK Belediyelerimiz tarafından 340 milyondan fazla maske, yaklaşık 238 milyon adetin üzerinde kolonya ve dezenfektan, 11 milyondan fazla tulum ve 65 milyona yakın eldivenin yanı sıra, 24 milyon yaşam ve hijyen malzemelerinin olduğu koli dağıtımı yapıldı” dedi.

“AK Partili belediyelerden esnaf ve vatandaşlara 140 milyon 300 bin TL nakdi destek”

Maske, eldiven, hijyen ve yaşam ihtiyaçları dışında da vatandaşlara destek olunduğunu belirten Özhaseki, “Yalnızca bunlarla yetinmedik. Vatandaşlarımızla bu zor süreci dayanışma içerisinde atlatabilmek için AK Belediyelerimiz; esnaf ve vatandaşlarımıza 140 milyon 300 bin TL nakdi destek sağladı. Beraberinde 4 milyon 650 binden fazla iş yeri belediyelerimizce denetlendi, 2 milyondan fazla iş yeri ve kamu binası dezenfekte edildi. Ayrıca kira ve fatura erteleme, fatura ödememeden dolayı kesinti yapmama gibi birçok konuda vatandaşlarımıza ve esnafımıza destek olundu” ifadelerini kullandı.

“AK Partili Belediyeler, ihtiyaç sahibi öğrencileri de unutmadı”

Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle derslere online katılma imkanı olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere AK Partili belediyelerin destek olduklarını belirten Özhaseki, “AK Belediyelerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve uzaktan eğitimde dezavantajlı olan yavrularımıza destek olmak için adeta birbirleriyle yarıştılar. Bu kapsamdan AK Partili Belediyelerimiz uzaktan eğitimde fırsat eşitliği için ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yaklaşık 250 bin tablet desteği sağladı” açıklamasında bulundu.

“AK Belediyelerin farkını bir kez daha görmüş olduk”

Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar AK Partili belediyelerin ellerinden geleni sonuna kadar yapacağını vurgulayan Özhaseki, “Belediyelerin öncelikli işi vatandaşın bir derdi varsa çözmek, onlara yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve onları memnun etmektir. AK Belediyeler algı peşinde değil, vatandaşımıza hizmet etme derdindedir. Bizim belediye başkanlarımız da Allah razı olsun elini taşın altına koymaktan çekinmeyen insanlar. Bu süreçte de AK Belediyelerin farkını bir kez daha görmüş olduk. Hepsine teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza güç versin. Zorlukları beraberce aşmamızı nasip eylesin” ifadelerine yer verdi.