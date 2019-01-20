Özhaseki: "Başkente aday olduğumu duyunca heyecanlandım"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'nin tek başkentine sizi aday gösteriyorlar, bu insanı onurlandırıyor, gururlandırıyor" dedi.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'nde Ankara Seymenler Kulübü Derneği'ni kabul etti. 50 kişilik seymen alayı ilk olarak fuaye alanında seymen zeybeği eşliğinde karşılama gösterisi yaptı. Ankara Seymenler Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Demir, Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını belirterek, Ankara'nın adayı Özhaseki'yi yerel seçim vesilesiyle ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Özhaseki gösteriyi izledikten sonra ekibi makamında kabul etti. Seymenleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özhaseki, bu değerlerin önemine vurgu yaparak, değerlerin yaşatılması gerektiğini ifade etti. Aralarında küçük seymen üyelerinin de bulunması nedeniyle Özhaseki, "Sizler de gencecik yavrularımızla bu değerleri yaşatıyorsunuz, Allah emeklerinizi daim etsin. Bizi diğer ülkelerden ayıran en önemli özellik kendi değerlerimizdir. Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası yüz öncesinde mazlumların sığınma coğrafyasıydı. Buraya Balkanlardan kim varsa gelmiş, hepsi başımızın tacı, hepsi bizim değerlerimizi taşıyan insanlar. Burada et ve kemik gibi olmuş, devletimizi kurmuş, bayrağımız dalgalanıyor ve ezanımız okunuyor çok şükür. Ankara'nın en büyük özelliği de bütün bu değerleri bağrında taşıyan başkent oluşudur" şeklinde konuştu.

21 yıllık bir belediye başkanlığı geçmişi olduğunu hatırlatan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Ankara görevini verdiğinde heyecanlandığını belirterek, "Türkiye'nin tek başkentine sizi aday gösteriyorlar, bu insanı onurlandırıyor, gururlandırıyor" diye konuştu.