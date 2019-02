Özhaseki, Rüzgarlı esnafı ile bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur ittifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Ulus-Rüzgârlı'da faaliyet gösteren Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) yöneticileri ve esnafla bir araya geldi.

31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım sürüyor. Yaklaşan yerel seçimlere yönelik çalışmalara tüm adaylar devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki'de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özhaseki, seçim çalışmaları çerçevesinde Ulus-Rüzgârlı'da faaliyet gösteren Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) yöneticileri ve esnafla esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Özhaseki'ye ziyaretinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı ve ATO Başkanı Gürsel Baran eşlik etti. Özhaseki'ye esnafın ilgisi yoğundu.

“Esnaf toplumun temel yapı taşıdır”

Özhaseki, Türk toplumun en önemli yapı taşlarından biri olan Ahilik geleneği ile yoğurulan esnafların günümüz koşullarında ayakta kalabilmeleri için yerel yönetimlerin desteğinin artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu her fırsatta dile getiren Özhaseki şöyle konuştu: “Esnaf grupları aslında en savunmasız gruplardır. Kimse asla incitmek için söylemiyorum bunu. İşçilerin sendikası, memurların 657'si var. Herkese bir savunma mekanizması geliştirildi. Onlar değişeme de en az ayak uyduran gruplar onların mesleklerini icra etmeleri için ticareti geliştirilip sanayinin canlandırılması gerekiyor. Bunu yapacağız ki herkes pastadan payına düşeni alabilsin.”

“Otopark işinde bile çileli bir yol vardı”

Rüzgarlı'daki otopark sorununa değinen Özhaseki, “Esnaf arkadaşlarımızın söylemiş olduğu en doğru teklifi kabul edip, yol almak en doğrusu. Bakanlığım sırasında bir yasa çıkardım otoparklarla ilgili bir insan isterse binasını yaptırıp paralı otoparka çevirebilir. Kimseden izin almasına ihtiyaç yok. Eskiden böyle olmazdı, belediyeye gidecek, diyecek ki otopark yapıyorum. İlçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, sonra geri gelecek beş binlik plana uygunsa bir buçuk seneye muhtaç. Bir de belediyeler ‘Sen burada demek çok para kazanacaksın değil mi? At bakalım' resmi tabii kötü bir şey söylemiyorum. Bu otopark işinde bile çileli bir yol vardı. Kaldırdım şimdi, isteyen adam yıkar binasını otopark yapar. Bunu çözmek lazım. Önemli olan buradaki depoları dışarı kaldırıp galeri haline getirmek. Siteler için de aynısı. İmalathaneleri çıkaracağız oradan” dedi.

“Ankara'nın avantajları açığa çıkarılmalı”

Ankara'nın avantajlarının açığa çıkarılmadığını ifade eden AK Partili Özhaseki, “Bu avantajlarımızı kullanarak, ufak dokunuşlarla Ankara'yı bir başka kent yapabilmek mümkün. Onların da formülleri var, dersimize çalıştık biz. Belediye başkanlığım içinde de hep kendimi yenilemeye çalıştım. Bakanlığım döneminde dünyada belediyecilik nereye gidiyor, yenilikler neler bire bir takip ettim. Eğer siz kendiniz yenilemezseniz hiçbir makamı işgal etmeyin. Makam size bir şey katar o zaman. Rütbeniz yükselmiş olur. Aval aval gezersiniz. Ama hiçbir işe yaramazsınız. Siz oraya bir şey katmak zorundasınız. Kendinizi yenilemek durumundasınız” diye konuştu

“Havaalanına ulaşılacak hat yapılması lazım”

Vadettiği projelerin her birini yapabileceğinin altını çizen Özhaseki, “Kızılay'dan hava alanına ulaşacak hattın bir an önce yapılması lazım, AKM'ye kadar orada 3 bin 300 metrelik hat var daha açılmamış. Kuyubaşı'ndan havaalanına gidecek hat 26 kilometre bir an önce onun bağlanması lazım. Etlik-Hastaneler bölgesinin bağlanması lazım. Siteler esnafına Dışkapı'dan bağlanması lazım. Karapürçek'e kadar uzanması lazım. Dikimevi'nden NATO yoluna doğru uzanması lazım. Çayyolu ile Sincan hattının kestirmeden bağlanması lazım. Bütün bunları yaptığımızda ulaşım ağlarını birbirine bağlamış oluyoruz. Bunlar kolay projeler değil, çok da pahalı. Hazırladıktan sonra Cumhurbaşkanımıza dedim ki; ‘Belediye bütçeleriyle çözülecek gibi gözükmüyor, eğer destek verecekseniz yazayım', ‘Sen yaz ben destekleyeceğim' dedi. Arkasından tek tek yazdım ben bunları” diye konuştu.

“Popülizmle adaylık yapanlar var”

Belediye başkan adayları arasında iki tip siyasi anlayış olduğuna dikkat çeken Özhaseki, bunlardan birinin eski tip popülist yaklaşım olduğunu belirterek, “Sabah hepinizin kapısına süt bırakacağım, akşamdan çay dağıtacağım. Ertesi gün birer tane yağlı ekmek vereceğim' falan filan. Bunun sonu gelmez ki. Var olanı zaten herkes dağıtır. Bırak süt dağıtmayı belediyenin bütçesi var çık sokağa sıraya dizilsin insanlar ver parayı kurtul o zaman. Öyle bir hayat yok. Ama demek ki karşılık bulduğunu zannederek hala bunu söylemeye devam edenler var. Hem de Ankara'mızda, emin olun içim yanıyor. Ben sandım ki aday olunca herkes proje ortaya koyacak. En büyük hayal kırıklığım bu. Ne yazık ki şu ana kadar konuşamadık” ifadelerini kullandı.

Pideleri fırına verdi

Mehmet Özhaseki toplantı sonrası Rüzgarlı esnafını dükkanlarında ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Özhaseki, girdiği bir kebapçıda pide ustalarının hazırladığı pidelere yardım etti. Taşfırının başına geçen Özhaseki, aldı eline fırın küreğini pideleri fırına sürdü. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki bir de çocukluk anısını paylaştı, “Çocukken işler iyi olduğunda babam kıyma aldırıp, fırına yollardı pide yaptırmaya. Orada izlerken öğrenmişim bende” sözlerine yer verdi. Özhaseki fırına verdiği pideyi yine aynı ustalıkla fırından çıkartıp servise verdi. Özhaseki'nin pişirdiği pide, kendisini takip eden habercilere servis edildi. Özhaseki, pidenin, kebabın verdiği lezzeti lüks restoranlardaki yemeklerin vermediğini söyleyerek, Türk mutfağının zengin çeşitliliğine ve lezzetine dikkat çekti.