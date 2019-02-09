Özhaseki'ye haymana'da coşkulu karşılama

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, ilçe ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Haymana'da, yüzlerce ilçelinin sevgi gösterileriyle karşılanan Özhaseki, Haymana Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen tesislerin toplu açılış törenine de katıldı.

İlçe belediyelerle el ele

Başkent'i mahalle mahalle gezerek, hem esnafla hem vatandaşlarla hem de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile birebir görüşmeler gerçekleştiren Özhaseki'ye Haymana ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ve Cumhur İttifakı Haymana Belediye Başkan Adayı Özdemir Turgut da eşlik etti.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, ilçelilere çağrıda bulunarak, “Bana ne kadar oy veriyorsanız, benden daha fazlasını Özhaseki başkanımıza vereceksiniz. Allah'ın izniyle Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreceğiz kendisini. Bir de müjde vereyim, doğalgaz için bu yıl ilk kazma vurulacak” dedi.

“Özhaseki, belediyecilikte bir markadır”

“Özhakesi Başkan Ankara için büyük bir şanstır” diyen AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Özhaseki'nin belediyecilikte marka isim olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yazdığı destanı Özhaseki'nin de Kayseri'de yazdığına dikkat çeken Akdoğan, CHP Ankara Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın “devlet ve siyaset tecrübesi”ne sahip olmadığını söyledi.

Yavaş'ın daha önce kaybettiği seçimleri de hatırlatan Akdoğan şöyle konuştu:

“Şimdi CHP zihniyetinin adayı olarak ortaya çıktı ama Mehmet Özhaseki'de tüm tecrübelerin hepsi var. Ankara topyekün kalkınacaksa, merkezi yönetimi ve ilçe belediyeleriyle bunu sağlayacak isim olarak Sayın Cumuhrbaşkanımız, Özhaseki başkanımızı aday olarak gösterdi. Bize de onu bu göreve taşımak düşer.”

Özhaseki'den haymanalılara müjde

Sağanak yağmur ve soğuğa rağmen Haymana'da SKM önünü dolduran yüzlerce ilçelinin sloganları eşliğinde kürsüye çıkan Özhaseki, sözlerine Haymanalılara teşekkür ederek başladı.

“İyi günde, kötü günde, yağmur demeden çamur demeden yanımızdasınız. Sizlere teşekkür ediyorum” diyen Özhaseki, Haymanalılara müjde de verdi.

Haymana'da yapılacak projeleri ayrıntılarıyla anlatan Özhaseki, “İçme suyu şebekesinin bir kısmı tamamlandı ama tamamı yenilenecek. Sıcak asfalt dökülecek, Aile Yaşam Merkezi yapılacak. İşin özeti şehrin merkezinde ne varsa, ilçede de o olacak. İlçe sakinleri yaşadıkları yerden keyif alacak, kırsal destekler var, bunları buraya yönlendirip, buranın canlandırılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Haymana'nın dünyanın en iyi jeotermal su kaynaklarına sahip olduğunu belirten Özhaseki, “Yapacağımız çalışmalarla buraya turist yağacak. Ben şimdiye kadar hangi seçime girdiysem dersimi çalıştım ama karşı taraf ortaya hiçbir proje koyamadı” dedi.

İşte o projeler

Haymana Aile Yaşam Merkezi,

Haymana Şehitler Meydanı,

Hasanağa Deresi Rekreasyon Projesi,

Sağlık Turizmi Destekleme Projeleri,

Ömer Özkan Parkı,

Haymana İtfaiye İstasyonu,

Hibe Destek Projeleri,

Mahallelere Mini Futbol, Voleybol, Basketbol Sahaları ve Potaları,

Erişilebilir Belediye,

Sıfır Atık Projesi,

Cami-Abdesthane Tadilat ve Bakım Onarımı,

Köy Mezarlıkları Düzenlemesi,

Grup Yolları, Mahalle Alt Yapılarının Tamamlaması ve Dere Geçiş Köprüleri

“Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım tazminatla haymana'da da döner dağıtacağım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat parasıyla Ankara'da vatandaşlara döner dağıtacağını açıklayan Mehmet Özhaseki, “Döner tezgahlarından birini de Haymana'da kuracağız” açıklamasını yaptı.

“Her gün buradayız, yeter ki istekte bulunun” sözleriyle Haymanalılara seslenen Özhaseki, “Bunların hepsini yapmaya gücümüz var. Yetmediği yerde de Cumhurbaşkanımız var, Allah razı olsun” diye konuştu.

“31 Mart akşamına kadar herkesle görüşüp çalışmaya var mısınız? Söz mü?” sorusuna da Haymanalılardan “söz” cevabını alan Özhaseki, vatandaşlarla da yakından ilgilendi, esnafla sohbet etti. İlçe ziyareti sırasında ayrıca 73 yaşındaki Mehkune Yünlü'nün sağlık sorunlarını dinleyen Özhaseki, tedavisinin yapılması için de ilgililere talimat verdi.

CHP'ye zihniyet eleştirisi

Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını da gerçekleştiren Özhaseki daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı ile MHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

MHP İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında CHP'nin siyaset anlayışını eleştiren Özhaseki, “Atatürk'ün kurduğu CHP Deniz Baykal'dan sonra zihniyet değiştirdi. Bir taraftan ülkücü oylarına talip olurken diğer taraftan da HDP ile gizli görüşmeler gerçekleştirerek, onların oylarına talip oluyor. Böyle bir şey olamaz” dedi.