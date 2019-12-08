Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor FK ile 0-0 berabere kalan Altay Teknik Sorumlusu Özkan Kılıç, “İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik çok daha farklı olabilirdi” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Sorumlusu Özkan Kılıç, “Son haftalarda yaşadığımız galibiyet hasretine son vermek istiyorduk. Maça iyi başladık. Hem mental hem fiziksel iyi hazırlandık. Maça kontrollü başladık. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik çok daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda taktik anlayışımız vardı. Maçın son anlarında oyuncu değiştireceğimiz pozisyonlar vardı. Fakat kırmızı kart gördükten sonra skoru koruma psikolojisine geçtik. İlerleyen haftalarda iyi skorlar alıp ligde iyi konumda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.