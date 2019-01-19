Özköylü: “Galibiyetle evimize dönmüş olduk”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Boluspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyetle evimize dönmüş olduk" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. İlk olarak Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar mücadeleyi değerlendirdi. Rakibi tebrik eden Karafırtınalar, “Kazanamadığımız için çok üzgünüz ama bugün kazanmak için de pek bir şey yapmadık. Maçın başından sonuna kadar rakip bizden pozisyon anlamında da oyun anlamında da üstündü. Maça ortak olabileceğimiz bir fırsatımız vardı. Maç 2-1 devam ederken Berk kaleciyle karşı karşıya kaldığında eğer golü atabilseydi, belki sadece beraberliği kurtarabilirdik. Neticesinde 3-1 mağlup olduk. Üzgünüz, kazanamama serisi devam etti. Bu durumu bir an önce tersine çevirmemiz gerekiyor. Bunu da oyuncular yapacak. Daha önce nasıl kazandılarsa üst üste yine aynı şekilde bir yerlerden dönmemiz gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapacağız” dedi.

"Bu maçın ne zeminle ne hakemle ilgisi yok"

Basın toplantısında muhabirlerden gelen soruları da yanıtlayan Karafırtınalar, Osmanlı Stadı zeminiyle ilgili gelen soruya ise, “Bu maçın ne zeminle ne hakemle ilgisi yok. Sadece istediğimiz oyunu oynayamadık. İki tane cezalı oyuncumuz vardı; Özgür ile İshak onların eksikliğini çektik. İki merkez oyuncumuz üst üste kırmızı kart gördü. Ardından gelen sarı kartlar ve sakatlıklar takımın yükselişini olumsuz etkiledi. Kadro derinliğimiz yok. Çarşamba, pazar maçlar oynadık ve kupada da devam ediyoruz. Bunların hiçbiri bahane olamaz ama kadro derinliğini geliştirme çalışmaları yapacağız. Bu günkü performans bu takımın gerçek performansı değil” şeklinde cevap verdi.

Osmanlıspor cephesi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçı kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, “İyi bir başlangıç oldu ikinci yarıya. Önemli bir rakibe karşı, ciddi bir rakibe karşı güzel bir galibiyet oldu. Uzun süredir kendi sahamızda oynamıyorduk. Galibiyetle evimize dönmüş olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Devre arasında takımlar lige ısınmakta problem yaşayabiliyorlar bunun için de lige kaldığımız yerden devam edebilmek adına iyi bir galibiyet oldu. Oyuncu arkadaşlarımı canı yürekten tebrik ediyorum. Herkes canla başla mücadele etti. Rakibimiz özellikle ligin ilk 10 haftasını forsa etmiş, bir üst lige çıkacak takımlar arasında en önemli aday gösterilen önemli bir takım. İlk yarı biz daha çok topun gerisine geçip savunma yapmaya çalıştık. İlk yarının son dakikası Muhammed'in dışarıda kalması, sayısal olarak bir kişi eksik kalmamız maalesef konsantrasyon eksikliği oluşturdu ve golü yedik. Bunun haricinde verdiğimiz önemli bir pozisyon hatırlamıyorum. Bu da önemli bizim için. Çok konsantreydik, rakibe agresif çıktık. Takımımız hep en iyiyi hedefliyor, iyi bir hazırlık sürecinden çıktık. Bunun da karşılığını aldık ve lige iyi bir başlangıç yaptık. Boluspor oyuncularını da kutluyorum ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını karşılıksız bırakmayan Osmanlıspor Teknik Direktörü, yeni transferlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Yeni transferlerin bizim oyuncu grubumuza göre eksikleri var. Fiziksel olarak iyi bir noktaya gelmeleri lazım ki çatışmaya girebilsinler. İlk yarıyı çok iyi bitirmiş bir takımımız var ve o takımı bozmaya da lüzum yok. Yavaş yavaş yeni transferleri takımın içine katacağız.”