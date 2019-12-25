PAEM 4. dönem mezunlarını verdi

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugünün Türkiye'si mazlumların umudu olan, göçü merhametiyle yöneten, uyuşturucu ile kıyasıya mücadele eden ve dünyanın en çok insani yardım yapabilen Türkiye'si olmuştur" dedi.

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 4. Dönem Mezuniyet Töreni, Ankara Hacı Bayram Veli İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde TBMM Başkanı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve üst düzey protokolün katılımıyla gerçekleşti. 2 bin 659 polis adayı, ilk kademe amir eğitimini başarı ile tamamlayarak komiser yardımcısı olmaya hak kazandı. Törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Polis Akademisi tanıtım videosu izlendi.

İçişleri Bakanı Soylu yaptığı konuşmada, “Bu muhteşem salonda ilk tören gerçekleşmiş oluyor. Hayırlı olsun dileklerimizi de Hacı Bayram Veli Üniversitesine iletiyorum. Ankara'nın bu tip salonlara ve birlikteliklere ihtiyacı vardı. İlk törenle bu ihtiyacın nasıl bir anlam oluşturduğu da ortaya çıkmış oldu. 20. yüzyılda kendi içimizde kronikleşmiş PKK terörü, darbeler, istikrarsızlık, vesayet, ekonomik krizler gibi içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde küresel terör, küresel uyuşturucu ticareti, küresel göç ve vekalet savaşları ve kökü dışarıda olup sureti haktan görünen o ihanet çetesi katkı vermiştir” dedi.

Yerli ve milli anlayışla 2002'den bugüne kadar üretilen büyük güçle Türkiye'nin bugünkü tabloya ulaştığını belirten Soylu, “Bugünün Türkiye'si mazlumların umudu olan, göçü merhametiyle yöneten, uyuşturucu ile kıyasıya mücadele eden ve dünyanın en çok insani yardım yapabilen Türkiye'si olmuştur. Buradaki gençler yabancı değildir, 15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan 251 evladını şehadete uğurlayan, binlercesini de gazi olarak bağrına basan aziz milletimizin aynı cömertlikle bugün tekrar devlet hizmetine sunduğu, aynı akıbete hem hazır hem de talip olan evlatlarıdır. 15 Temmuz'dan bugüne kadar emniyet teşkilatımıza tam 112 bin 208 yeni arkadaşımızı dahil ettik. Bu sadece alelade istatistiki bir veri değildir. Bu sayı aziz milletimizin gücünün ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine olan inancının göstergesidir. Bu yeni arkadaşlarımız ve desteklerinizle gerçekleştiğimiz ekipman, teknoloji ile oluşan güçle elde ettiğimiz güvenlik başarılarını hep birlikte daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tamdır” diye konuştu.

Hep bir ağızdan “Hazırız” diye haykırdılar

“Törenlerde adetimizdir” diyerek komiser yardımcılarından söz vermelerini isteyen Bakan Soylu, “Önce hep birlikte bu salona ve bizlere söz verin. Eğitim aldınız, sınavlara girdiniz. Sevgili genç arkadaşlarım iyi polis olmaya hazır mısınız, bu ülkeyi hainlerden, teröristlerden, hırsızdan, uğursuzdan temizlemeye hazır mısınız? Milletin canını, milletin malını, namusunu, ay yıldızlı bayrağını korumak için gerektiğinde şehadete koşmaya hazır mısınız?" dedi. Bunun üzerine salondaki bütün komiser yardımcıları “Hazırız” diye haykırdı. Bakan Soylu da, "Allah sizden razı olsun, size inanıyoruz ve size güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda dönem birincisi Hande Günay'a, dönem ikincisi Sezer Güneş'e ve dönem üçüncüsü Vasıf Ertuğrul'a TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu plaketlerini taktim etti. Tören sonunda aile fotoğrafı çekinildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan Terörle Mücadele Şubesi Daire Başkanı Turgut Aslan sahneye çıktığında ise tüm salon tarafından ayakta alkışlandı.