Paha biçilemez koleksiyon Pursaklar'da

Abdurrahim Karakoç Ortaokulu öğretmeni Ayşegül Sözen Dağ, yıllardır muhafaza ettiği bin adet ata tohumu koleksiyonundan 300'ünü Endemik Vadi aracılığı ile gelecek nesillere aktarımının sağlanabilmesi için Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e hediye etti.

Abdurrahim Karakoç Ortaokulu öğretmeni Ayşegül Sözen Dağ, bin adet ata tohum koleksiyonundan 300 tanesini, Ankara'ya özgü endemik bitkilerin ve endemik hayvanların gelecek nesillere aktarılması için Endemik Vadi'yi hayata geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e hediye etti. Ayşegül Öğretmen'den aldığı 300 tohumu Endemik Vadi'ye göndereceğini belirten Ertuğrul Başkan, kısa süre içerisinde tohumların çoğaltılarak öncelikle vadi içerisinde, ilerleyen günlerde ise vatandaşlara dağıtımının yapılması ile yok olmasının önüne geçileceğini söyledi.

"Gelecek nesillere aktarımını sağlayacağız"

Hediye edilen ata tohumlarının Endemik Vadi'deki gelişim sürecini yakından takip edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar Abdurrahim Karakoç Ortaokulundan değerli öğretmenimiz Ayşegül Sözen Dağ Hanımefendi çok kıymetli tohum koleksiyonundan 300 adet tohumu bize hediye etti. Uzun yıllar özenle ve gayretle biriktirdiği bu tohumları biz de Endemik Vadi'mizde çoğaltacak, gelecek nesillere aktarımını sağlayacağız. Kıymetli öğretmenimize çok teşekkür ediyorum" dedi.