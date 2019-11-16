İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi'den Hisarcıklıoğlu'na ödül

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı M.

Rifat Hisarcıklıoğlu'na, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin gelişimine yaptığı katkılardan dolayı Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi tarafından ödül verildi.


Ödülü Türk iş dünyası adına aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası olarak, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin artırılması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.


Hisarcıklıoğlu, Pakistan Karaçi'de düzenlenen Türkiye - Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu toplantısına da katılarak bir konuşma yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.