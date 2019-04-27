Pakistan, İsmail Kahraman ve Recep Akdağ'ı Devlet Nişanıyla onurlandırdı

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve eski Sağlık Bakanı şu an Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Pakistan'da yaptıkları hizmetlerden dolayı Pakistan Devlet Nişanı'na layık görüldü.

Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi tarafından Pakistan'a yaptıkları hizmetlerden ötürü eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'a Devlet Nişanı takdim edildi.

"Pakistan'la aramızda kilometre olarak epey mesafe olmasına rağmen birbirimize yürekten bağlıyız"

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan Devlet Nişanının takdiminden sonra, "Benim için bugün bir bahtiyarlık günü. Pakistan Cumhurbaşkanı ve yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Pakistan'la Türkiye arasında bir kardeşlik var. 'Devletlerin menfaatleri vardır, milletlerin dostlukları vardır' diye bir genel kaide vardır. Bu durum Türkiye ile Pakistan arasında bir istisnadır. Bizim aramızda hem dostluğumuz hem de kökten gelen bir beraberliğe sahibiz. Pakistan'la aramızda kilometre olarak epey mesafe olmasına rağmen birbirimize yürekten bağlıyız" şeklinde konuştu.

"Türk milleti ve Pakistan milleti arasındaki dostluk kıyamete kadar devam edecektir"

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise "Ödül almak herkes için keyifli bir iştir. Şunu ifade etmeliyim ki Pakistan Devlet Başkanından, Pakistan Devlet Nişanı almak benim için hayatımın en mutlu anlarından birisi oldu. Biz Türk milleti ve Pakistan milleti olarak kardeş iki ülkeyiz. Birbirimize çok yakınız. Dostluk kelimesi sıkça kullanılır ama gerçek dostlukları bulmak hiç kolay değil. İttifak etmek, müttefik olmak, belli menfaatler için bir araya gelmek diplomasi ve uluslararası ilişkilerin çok bilinen özellikleri. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki Türk milleti ve Pakistan milleti arasındaki dostluk kıyamete kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri güçlendirdiği için İsmail Kahraman ve Recep Akdağ'a teşekkürlerini sunan Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, "İsmail Kahraman'ın bana karşı gösterdiği ilgi, nezaket ve rehberliği için şahsi olarak müteşekkirim. İsmail Kahraman'la her görüşmemizde beni Türk liderliğinin; görüş, olgunluk ve bilgeliğine daha da inandırdı. Bundan önceki gibi Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkinin bundan sonrada geliştirmek için bu kutsal görevi gençlerimize aktaracağız. Sağlık Bakanı olduğu sırada Recep Akdağ'ın Pakistan sağlık sektörünün geliştirilmesi ve canlandırılması konusunda öne çıkan destekleri olmuştur. Bu seçkin hizmetlerden ötürü Pakistan Cumhurbaşkanı'nın, bu iki önemli yetkiliye Pakistan Devlet Nişanı sunmasından dolayı çok memnunun" dedi.