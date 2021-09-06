Pakistan Savunma ve Şehitler Günü Türkiye'de anıldı

Pakistan Savunma ve Şehitler Günü'nü anmak için Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde etkinlik düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü'nü anmak için tören düzenlendi.

Düzenlenen anma töreninde konuşan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, kendisinin 6 Eylül 1965'te Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin ve tüm ulusun Pakistan'ı savunmak için birlikte dik durduğunu büyük bir düşmanı yendiğini belirtti.

Pakistan halkının silahlı kuvvetlere verdiği desteğe dikkat çeken Büyükelçi Qazi, “Dünyada hiçbir güç Pakistan'ı yaralayamaz, zarar veremez veya imha edemez. Biz kendimizi sevgili ana vatanımızı savunmak için ortaya koyuyoruz ve onun özgürlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini yüksekte tutmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" dedi.

Büyükelçilik Müsteşarı Arshad Jan Pathan ve Savunma ve Hava Ataşesi Hava Tuğgenerali Farooq Haider Tarer ise ayrı ayrı Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanının mesajlarını okudu.

Pakistan liderleri mesajlarında Pakistan Silahlı Kuvvetlerine ve Pakistan halkına fedakarlıkları için teşekkür ederken, 6 Eylül 1965'in cesaret, vatanseverlik ve bağlılık simgesi olduğunu belirttiler. Pakistan liderleri Hindistan'ın devamlı olarak Pakistan'a karşı terörizmi desteklediğinin altını çizerken, Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'deki işgalin durdurulması ve Keşmirlilere BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kendi kaderlerini belirleme haklarını vermesi için çağrıda bulundu.