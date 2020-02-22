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Pakistan ve Özbekistan ile işbirliği protokolü imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen 3.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda Pakistan ve Özbekistanlı mevkidaşları ile gençlik ve spor alanında iş birliği protokolü imzaladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonunca Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumunda Pakistan ve Özbekistanlı mevkidaşları ile bir araya geldi.


Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Pakistan İslam Cumhuriyeti Eyaletler arası Koordinasyondan Sorumlu Federal Bakanı Fehmida Mirza ile heyetler arası toplantı yaptı. Görüşme sonunda Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Eyaletlerarası Koordinasyon Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında 2020-2023 Yılları İçin İşbirliği Programı imzalandı.


Bakan Kasapoğlu daha sonra Özbekistan Cumhuriyeti Beden Eğitimi ve Spor Bakanı Nabiev Dilmurod ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Beden Eğitimi ve Spor Bakanlığı Arasında Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

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