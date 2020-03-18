Palandöken: “Alınan kararlar olumlu ve destekliyoruz”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısının ardından, “Alınan kararlar olumlu ve destekliyoruz” dedi.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs hastalığıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısının ardından alınan kararları değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemiz korana virüse en hazırlıklı ülkedir. Hastalığın önlenmesi ve tedavisi için zamanında alınan kararlarlar sevindiricidir. Ülkemizin ve halkımızın sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.