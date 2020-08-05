Palandöken: “Alınan kararlar piyasaları canlandırıyor”

Son ekonomik gelişmeleri ve piyasalardaki canlılığı değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın almış olduğu bu ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı. Şu anda başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden gelecek olan turistlerle ekonomi daha da canlanacak ve kapalı iş yerinin de açılması ile piyasalar hareketlenecek” diye konuştu.