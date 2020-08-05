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Palandöken: “Alınan kararlar piyasaları canlandırıyor”

Alınan ekonomik kararlar sayesinde piyasaların canlandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafa yapılan destekler ve piyasa güven endeksi mevsimsel ürünler ihracattaki olumlu gelişmeler piyasalara canlılık getirdi” dedi.


Son ekonomik gelişmeleri ve piyasalardaki canlılığı değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın almış olduğu bu ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı. Şu anda başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden gelecek olan turistlerle ekonomi daha da canlanacak ve kapalı iş yerinin de açılması ile piyasalar hareketlenecek” diye konuştu.

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