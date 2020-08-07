Palandöken: “Altın kuyumcu esnafından alınır”

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte sahte altına karşı vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Düğünlerin hız kazandığı ve altın fiyatlarındaki aşırı yükselme sebebiyle hem hediye hem de yatırım amaçlı olarak yoğun şekilde altına aşırı bir talep var. Birçok kuyumcunun talebe cevap veremediği bu dönemde altın fiyatı yükselince dolandırıcılar piyasaya sahte altın sürmekte gecikmiyor. Vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken çok titiz davranmalı. Özellikle bu dönemde internet üzerinden taksitle altın almak oldukça riskli. Hediyelik altın alanların ve altına yatırım yaparak birikim yapanların hayal kırıklığına uğramaması için bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafından alışveriş yapılmalı” dedi.

“Altın rekor üstüne rekor kırıyor”

Altın alışverişinin güvenilir ve bilinir esnaftan yapılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Her yıl düğün sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle gram altına ve çeyrek altın olan talep artıyor. Ancak altın fiyatları geçen yılın Ağustos ayına göre rekor üstüne rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 428 TL olan çeyrek altın şimdi 849-850 TL bandında satılıyor. Çeyrek altının fiyatı bir yılda yüzde 98 artış gösterdi. Bunu fırsat bilen sahtekarlar yine iş başına geçebilir. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek uzmanlık gerektirdiği için vatandaşlarımız altın alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli” şeklinde konuştu.

“Birçok kuyumcu altın talebine cevap veremiyor”

Talep artışından dolayı birçok kuyumcunun vatandaşın altın talebine cevap vermekte zorlandığına işaret eden Palandöken, “Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı gereği dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında başı çekiyoruz. Düğünlerde en çok gram ve çeyrek altın tercih edilirken vatandaşlarımız yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve beşi bir yerde gibi altınları daha çok yatırım amaçlı kullanıyor. Ancak şu an fiyat artışına bağlı olarak yaşanan talep fazlalığında kuyumcularda fiziki altın bulmak zorlaştı. Çeyrek altın üretimi geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 23 artmış olmasına rağmen birçok kuyumcuda fiziki çeyrek altın bulunamıyor. Düğünlerin yaz aylarında yoğunlaşmasıyla vatandaşlarımız hediyelik altın alırken çok dikkatli olmalı. Daha önce alışveriş yaptıkları, bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli” diye konuştu.