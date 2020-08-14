Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ve Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu'nun ziyaret ettiği TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Arabuluculuk hukuku iki tarafı da koruyacak” dedi.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ve Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında ziyaret etti. Ziyarette 28.07.2020 tarihi itibari ile tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk uygulaması ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüketiciler ile esnaflar arasında zaman zaman uyuşmazlıklar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Görüşmede esnaf ve sanatkarlarımızı yıllarca süren tüketici davalarının getirdiği maddi kayıp ile zaman kaybından kurtaracak olan ve uyuşmazlıklarını en kısa sürede sonuçlandırabilemesi ve arabuluculuğu dava şartı haline getirmelerinden ötürü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e teşekkür ediyorum” dedi.

“Hem vatandaşımızın hem de esnafın mağduriyeti önlenecek”

Bu düzenleme ile yıllar boyu ahilik kültürü ve felsefesi ile çalışan esnaf ve sanatkarlarımızın tüketici ile yaşanan sorunları artık bir uzlaşma kurumu olan arabuluculuk ile çözülebileceğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konfederasyon olarak esnaf ve sanatkarlarımızın daha etkin hizmet almaları ve mahkemelerde zaman kaybetmemeleri için arabuluculuk yolu ile uyuşmazlıkların çözümünü hem destekliyor hem de bu yönde çözüm için esnaf ve sanatkarlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.