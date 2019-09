Palandöken: “AVM ve zincir marketler esnafı zorluyor”

AVM ve zincir marketlerin cirolarını her ay artırırken esnafı daha da zor duruma soktuğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde 400'ün üzerinde AVM, 36 binin üzerinde zincir market her ay cirosunu artırırken bu durum esnafımızı zor durumda bırakıyor. Neredeyse her ilimizde olan, hatta büyükşehirlerde ihtiyacın çok üzerinde olan AVM'ler ile mantar gibi her sokak başına açılan zincir marketlerin sayıları ile çalışma saatlerine bir düzenleme getirilmeli. En önemlisi zincir marketlerin açılışları bir kurala bağlanmalı. Her isteyen istediği yere zincir market açmamalı” dedi.

Zincir marketlerin de AVM'lerin de cirolarını artırırken esnafa zarar verdiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl AVM ciroları Ocak'ta yüzde 9, Şubat'ta yüzde 18, Mart'ta yüzde 22, Nisan'da yüzde 14, Mayıs'ta yüzde 23, Haziran'da yüzde 19 ve Temmuz'da yüzde 14 arttı. Bununla birlikte ülke genelinde sayıları ise 400'ün üzerine çıktı. Her ay cirolarını artırırken aynı zamanda yeni AVM inşaatları da başlıyor. Şehirlerin merkezlerinde, bazen yan yana açılarak, hem birbirlerine, hem caddelerdeki esnafımıza zarar veriyorlar. Görüntü kirliliğinin yanı sıra, içinde her sektörden büyük mağaza bulundurduğu için esnafımızın ekmeğini bölüyorlar. Nüfusa oranla en az esnafın, AVM sayısı en çok olan 3 büyükşehir yani İstanbul, Ankara, İzmir'de olması da bu durumun en açık örneğidir. Yine en önemlisi bir diğer konu ise zincir marketler de aynı şekilde her sokağa yan yana üç beş tane açılıyor. Bir kişiye ait 10 bin market var. Bu kabul edilemez” diye konuştu.

“AVM'lerin sayıları ile çalışma saatleri düzenlenmeli”

Açılış sayıları ile saatlerine bir düzenleme gelmediği sürece AVM ve zincir marketlerin esnafı olumsuz etkilemeye devam edeceğini hatırlatan Palandöken, “Çok uzun yıllardır gerçekleşmesini talep ettiğimiz bir konu, AVM'lerin ve zincir marketlerin açılış konumları, açılış sayıları ve çalışma saatlerinin düzenlenmesi. Haftanın her günü açık oldukları gibi, dini bayramlarda da açıklar. Sabah 9 ile 10'da açılıp, akşam 22.00'a kadar açık kalıyorlar. Hiç tatil yapmadan bu kadar uzun süre açık kalmalarına artık bir çeki düzen getirilmeli. Ayrıca açıldığı gibi kapanan birçok AVM örneği mevcut. Milli israfa da neden oluyorlar. Yan yana ve kuralsız açılarak sadece esnafımıza değil birbirlerine de zarar verdikleri için AVM'ler şehir merkezlerinden uzağa yapılmalı. Zincir marketlerin açılışı da açılacağı yerdeki nüfusa göre belirlenmeli” şeklinde konuştu.