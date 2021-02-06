Palandöken: “Bu dönemde zam değil bu kesime indirim yapılarak nakliyeci esnafı desteklenmeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, taşımacı esnafının köprü-otoyol geçiş ücretleriyle başa çıkamadığını belirterek, “Pandemide maliyeti artan, müşterisi, sefer sayısı, kazancı düşen kamyoncu, nakliyeci, otobüsçü, halk otobüsçü, servisçi, taksici gibi tüm şoför esnafımıza zorunlu köprü ve yol geçiş ücretleri ağır geliyor. Oysa bu dönemde zam değil bu kesime indirim yapılarak nakliyeci esnafı desteklenmeli. Nakliyeci esnafının desteklenmesi ile vatandaş daha ucuz ve seyahat yapma imkanı sağlanmış olur” ifadelerini kullandı.

Pandemiden en fazla etkilenen esnaf kesiminden biri olan taşımacı esnafının köprü ve otoyol geçişlerinde indirimli olması gerektiğini kaydeden Palandöken, şunları kaydetti:

“Zorunlu köprü ve otoyol geçişleri ücretleri taşımacı esnafımıza ağır geliyor. 2021 yılında bu geçişler zaten yüzde 25 oranında zamlanmıştı. Pandemi sürecinin halen devam ettiği ve kazançların eski günlerine dönmediği unutulmamalı. Bu geçiş ücretleri, arıza, bakiyenin yetersiz olması gibi birçok farklı nedenle okunmadığında fark edilmeden gelen cezalar şoför esnafımızı zorluyor. Köprü ve otoyol geçişlerinden gelen cezalar pandemi sürecinde silinmeli, bu cezalardan doğan icralar durdurulmalı. Şoför esnafımıza alternatif bir yol sunulamıyorsa diğer giderlerinde kolaylık sağlanmalı. Köprü ve otoyol geçişlerinde indirim sağlanmalı ve uzun süredir hayata geçmesi umutla beklenen ticari akaryakıt verilmeli."