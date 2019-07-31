Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Depozito uygulaması plastik atık ithalatını azaltır" dedi.

Türkiye'nin plastik sektöründe dünyanın altıncı büyük ülkesi olduğunu ve 10 milyon ton plastik üretildiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde üretilen 10 milyon ton plastiğin 4 milyon tonu ambalaj olarak üretiliyor. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre bunların yüzde 50'si geri dönüşüme kazandırılabiliyor. Geri dönüşüm yetersiz kaldığı için Avrupa ülkelerinden plastik atık ithal ediyoruz. Sadece 2017 yılında bu ithalattan kaynaklı cari açık 52 milyon avroyu geçti. Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden ithal ettiğimiz plastik atıklar üretim ve geri dönüşümde sağlıklı ham madde elde etmemizi engelliyor” dedi.

Plastik atık ithalatının ülkemizde her yıl arttığına dikkati çeken Palandöken, “Plastikler, kuşkusuz ulaşımdan, tekstile, gıda ve içecek ambalajından, araçlara hatta evlerimizin inşaatından tesisatına kadar bir çok alanda kullanılıyor. Bu kadar çok kullanım alanı bulunan, taşımada, saklamada uzun ömürlü olması nedeniyle kolaylık sağlayan plastikler, kullanımı sonrası kontrollü bir şekilde geri dönüştürülemediğinde tehlike saçabiliyor. Geri dönüştürmediğimiz her bir plastik atık, hem çevremizi kirleterek sağlığımızı tehdit ediyor hem de ekonomiye büyük bir zarar veriyor. Çünkü plastik atıklarımızın geri dönüşümünü tam olarak yapamadığımız için birçok Avrupa ülkesinden Türkiye'ye plastik menşeili atıklar ithal ediyoruz. Öyle ki, 2016'da 159.569 ton olan ithal plastik atık miktarı 2018'de yüzde 68 artarak 439.909 tona ulaştı. Bu yıl ise plastik atık ithalatının 670 bin tona çıkacağı tahmin ediliyor. Oysa ürettiğimiz plastikleri büyük oranda geri dönüşüme kazandırsak ham madde için yaptığımız plastik atık ithalatı bu boyutlara ulaşmaz” diye konuştu.

“Geri dönüşebilir atıklar çöpe gitmemeli”

Plastik sektöründe öncü konumunda olan ülkemizin geri dönüşümde de aynı başarıyı yakalaması için depozito uygulamasının önemine değinen Palandöken, “Doğada en çok bulunan plastiklerin başında pet şişeler ve şişelerin kapakları geliyor. Atık hale gelen şişelerin alüminyum, cam ve pet olması fark etmeksizin depozito uygulaması ile tüketicilerin bu ambalajları getirmesinin sağlanması gerekir. Geri dönüşebilir atıkların diğer atıklarla birlikte çöpe gitmemesi için en uygun sistem depozito sistemidir. Türk plastik sektörü olarak bugün Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise altıncı büyük üreticisiyiz. Sektördeki bu öncülüğümüzü geri dönüşüm bilinciyle tamamlamalıyız. Böylece dışarıdan plastik atık ithal etmek zorunda kalmayız” şeklinde konuştu.