Palandöken: “Devlet okulları bu yıl kantinlerden kira almasın”

13 Marttan bu yana kapalı olan kantinci esnafımız pandemi nedeniyle birikmiş iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi ve işçi ücreti, Bağ-kur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldi. Ancak kantin kiralarına 1 yıl süreyle artış yapılmaması ve kira indirimine gidilmesi taleplerine rağmen bazı kantin kiralarında yüzde 100'ün üzerinde fahiş kira artışları yapıldı. Kantinci esnafının ayakta kalması için 1 yıl süreyle devlet okul kantinlerinden kira almamalı” dedi.

Okul kantini kiralarında bir yıl süreyle artış yapılmaması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “31 Ağustos 2020'de telafi eğitimi ile başlaması planlanan yeni eğitim-öğretim yılında ikili eğitim sistemine geçilmesi veya seyrekleştirme modeli uygulanması halinde öğrenci sayısı azalacak, yemekhaneler devre dışı kalacak ve uygulanacak sosyal mesafe kuralları ile kantinci esnafımız evine ekmek götürmek bir yana, kirasını dahi karşılamakta zorlanacak. Kantinci esnafımızın mağduriyeti göz önünde bulundurularak ekmek teknelerinin korunması için önlem alınmalı. Kantin kiralarının düşürülmesi sadece esnafımızı korumak ve yaşatmak açısından değil, artan maliyetler nedeniyle kantinde satışı yapılan ürünlere zam gelmemesi, velilerin bütçesinin korunması ve öğrencilerin sağlıklı beslenmesi açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“Çocuklarını okula gönderen velilerin içi rahat etsin”

Okulların açılmasıyla birlikte kantinci esnafının gerekli tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya hazır olduğunu belirten Palandöken, “Kantinci esnafımız öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını kendileri kadar düşünmektedir. 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullarda hizmet verecek olan kantinlerde ve toplu kullanım alanlarında öğrenciler arası sosyal mesafe en az 1 metre olarak düzenlenecek, okullarda ve kantinlerde en az 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. Okullarda toplu kullanılan koridorlar, kantin, spor salonu gibi yerlerin daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilecek. Kantinci esnafımız okullar açıldıktan sonra sosyal mesafe kurallarına uymaya, maske ve eldiven takmaya, gerekli tüm hijyen önlemlerini almaya hazır” şeklinde konuştu.