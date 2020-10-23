Palandöken: “E-haciz esnafın borcunu ödemesine engel”

Birçok banka da bu nedenle kredi vermiyor. Dolayısıyla esnafımız zor durumda kalıyor. Yeni çıkacak vergi yapılandırmasında vergi borçları faizsiz ve 60 ay vadeli olarak yapılandırılmalı. Esnafımızın e-haciz işlemi kaldırılıp kredi alma imkanı verilerse borçların ödenmesi için gerekli adımlar atılır. E-Hacizin kaldırılması ile hem devlet alacağını alır hem de esnaf borcunu ödemiş olur” dedi.

“Vergi borcu nedeniyle e-haciz uygulanmış binlerce esnaf var”

E-haciz uygulanmış esnafın borçlarını ödeyebilmesi için bankaların faizsiz veya kredi vermesinin önemini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi nedeniyle aylardır kazancı düşen esnafımız, vergi ve SGK borçlarını ödeyemedi ve e-haciz ile daha da mağduriyet yaşadı. Binlerce esnafımızın banka hesaplarına el konuldu. En çok da servisçi ve kantinci esnafımızın hiç kazancı olmadığı için ve kahvehaneci esnafımızın kazançları da neredeyse yok denecek kadar az olduğu için bu durumdan en çok onlar etkilendi. Borçları ödeyebilmek için kredi çekmek isteyen esnafımız e-haciz ile karşılaşınca hiçbir çıkış yolu bulamadı. Birkaç banka birçok şart ile e-hacizli olan esnafa kredi verse de, diğer bankalar kredi vermiyor. Pandeminin ağır ekonomik yansımalarını hafifletebilmek için, e-haciz işlemleri kaldırılmalı ve faizsiz kredi desteği sağlamalı” diye konuştu.

“Vergi yapılandırması 60 ay ve faizsiz seçenekler sunulmalı”

Çalışmaları başlayan vergi yapılandırmasında faizsiz taksitlendirmenin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Uzun zamandır beklediğimiz vergi yapılandırmasının çalışmalarının başladığı hükümet yetkilileri tarafından açıklanmıştı. Bu durum esnafımız için umut ışığı oldu. Vergi borçları yüzünden kara kara düşünen esnafımız şimdi çıkacak yapılandırmayı bekliyor. Fakat bu yapılandırmada unutulmaması gereken nokta, borçların faizsiz olarak ve 60 ay süre ile taksitlendirilmesi. Zaten borcu olan esnafımızın faiz ile birlikte borcunun daha da artırılmaması gerekiyor. Aylardır kazancının çok altında iş yapan esnafımız için 60 ay gibi bir süre çok rahatlatıcı olacaktır. Esnaf borçlarını rahatlıkla ödedikçe, devletimiz de vergi gelirlerini düzenli olarak tahsil edebilecektir” şeklinde söyledi.