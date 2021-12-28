Palandöken: “Emekliliği beklerken çalışmayanlar sağlık hizmetinden faydalanabilmeli"

Yaşı beklerken çalışmayanlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeli. Bu süreçte çalışanlardan ise sağlık primi alınmalı" dedi.

Palandöken, 4A ve 4Bli sigortalıların emekli olmaları için aranan prim gün sayısı şartının 7200 günde eşitlenmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, “Emekli olmak için sigortalı olma süresini dolduran ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirip yaş haddinden bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Bu yüzden çok sayıda esnafımız ile aileleri de mağduriyet yaşıyor. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere emekli olma koşullarını sağlayan ancak yaşa takılanların sağlık hizmetinden faydalanabilmesinin önü açılmalıdır. Ancak yaşı beklerken çalışanlardan sağlık primi alınmalıdır” diye konuştu.