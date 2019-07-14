Palandöken: “En büyük güç milli iradedir”

yıl dönümü vesilesiyle ülke genelindeki 82 birlik ve 13 mesleki federasyona genelge gönderen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde tüm oda, birlik ve federasyon yöneticilerimiz düzenlenecek etkinliklere eksiksiz katılım sağlayacak. Ayrıca Konfederasyonumuza ve tüm birlik binalarına demokrasiyle ilgili önemli sözlerin yer aldığı pankartlar asılacak. Ankara'da ise Kızılay'da demokrasi için toplanan vatandaşlara bayrak dağıtılacak” dedi.

Demokrasi Zaferi'nin 3. yıl dönümünde esnaf ve sanatkarlar camiası olarak bir dizi etkinlik gerçekleştireceklerini genelge ile duyuran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin yıl dönümü vesilesiyle şehitlerimizi yad etmek, gazilerimize şükranlarımızı sunmak, demokrasiye olan bağımlılığımızı göstermek, birlik ve beraberlik ruhumuzu her daim diri tutmak için anma etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinlikler kapsamında Ankara Kızılay meydanında demokrasi için toplanan vatandaşlara ve üyelerimize Türk bayrağı dağıtılacak. Demokrasi zaferi ve milli irade temalı hazırlanan görseller üyelerimize dağıtılıp hizmet binalarımıza asılacak” ifadelerini kullandı.

“Demokrasi zaferinde 49 esnaf ve sanatkarımız şehit oldu”

Bu vesileyle hain darbe girişimini bir kez daha kınadıklarını ifade eden Palandöken, açıklamasında şunları belirtti:

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğini, milletimizin serbest iradesi ile seçilmiş cumhuriyet hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden darbe girişimini 3. yıl dönümünde bir kez daha şiddetle kınıyorum. 15 Temmuz 2016 Cuma günü, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, temel hak ve özgürlükler gibi ülkemizin benimsediği temel değerleri yıkmak üzere hain darbe girişiminde bulunulmuş ancak bu teşebbüs milletimizin milli iradeye sahip çıkma gücü sayesinde bertaraf edilmiştir. Bu çağ dışı darbe girişimine karşı siyasal partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, onurlu polislerimiz, askerlerimiz ve toplumun tüm kesimleri büyük bir demokrasi zaferi vererek bu sınavdan alnının akı ile çıkmıştır. Hain darbe girişiminde tanklara, helikopterlere, ağır makineli silahlara karşı vatandaşlarımız dimdik ayakta durmuş, bu cefakar savunma esnasında ne yazık ki 62 polisimiz, 5 askerimiz ve 133 sivil vatandaşımızın yanında 49 esnaf ve sanatkarımız da şehit düşmüştür. Sarsılmaz bir iradeyle demokrasimizi sahiplenen esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik durmaya devam edecektir. Hain darbe girişimiyle mücadele ederken şehit düşen tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlıklı, uzun ömür diliyorum. Bu mukaddes topraklarda, demokrasi düşmanlarına hiçbir şekilde fırsat verilmeyecektir.”