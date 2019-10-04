Palandöken: “Erken emeklilikte esnafın da yıpranması olmalı”

Bu mesleklere de emeklilik için kolaylık sağlanması sevindirici. Ancak esnaf ve sanatkarlarımız da toplumda en çok çalışan kesimlerden biri olmasına rağmen emeklilikte en uzun prim gün sayısını ödüyor. SGK'lı çalışanlar 7 bin 200 prim gününde emekli olurken esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Bu durum Anayasa'nın 173. maddesiyle bağdaşmamaktadır” dedi.

“Esnafın yoğun iş temposu göz önünde bulundurulmalı”

En çok çalışan ve en uzun prim gün sayısını ödeyen esnafın da yoğun çalışma temposunun emeklilik için göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkar toplumda en fazla çalışan kesimdir. SSK'lılar günde 8 saat çalışırken sabah 5.00'te dükkanı açıp gece 24.00'e kadar çalışan esnaf ise SSK'lının iki katından fazla mesai yapıyor. Buna rağmen esnafın ödemesi gereken prim gün sayısı daha fazla. Öte yandan SSK ile çalışan işçi ay sonu geldiğinde maaşını alıyor. Esnaf ticari faaliyetle uğraştığı için zarar etme riski var. Anayasa'nın 173. Maddesinde ‘devlet esnaf ve sanatkarları koruyucu tedbirler alır' denmesine rağmen esnaf korunmuyor aksine prim gün sayısı altında eziliyor. En uzun prim gün sayını ödemesine rağmen emekli olduğunda en düşük maaşı alıyor. Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülse zaten ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e denk gelir. Sosyal güvenlikte norm birliğini sağlayabilmek için emeklilik süreleri bir an önce eşitlenmelidir” diye konuştu.