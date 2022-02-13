Palandöken: “Esnaf ‘Sevgililer Günü'ne hazır”

Esnafa destek olmanın en güzel yollarından birisinin özel günler olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “En düşük bütçeden en yükseğe fiyat skalası ile esnafımız Sevgililer Günü'nde eşini, sevgilisini veya sevdiklerini mutlu etmek isteyen vatandaşları bekliyor. Pandeminin zor zamanlar yaşattığı esnafa destek olmanın en güzel yollarından biri bu özel günler. Sevdiğini, eşini mutlu etmek isteyen çiftlerimiz için çiçekçi esnafımızdan zücaciyeci esnafımıza tüm esnafımız hazır şekilde satışların artmasını bekliyor Bir çiçek, bir gömlek, bir kitap ya da bir cüzdan alınması yalnızca hediyeyi verdiğimiz kişiyi değil, o esnafı da mutlu ediyor. Her bütçeye göre hediye olması avantajını kullanarak vatandaşlarımız Sevgililer Günü hediyelerini esnafımızdan almalı” ifadelerini kullandı.