Palandöken: "Esnafa teknolojik ürün teşviki getirilmeli”

Piyasaların canlanmaya ihtiyacı olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni teknoloji ürünleri ile araçların vergi oranları yüksek. Özellikle yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan on binlerce esnaf için ticari araçların üzerindeki ÖTV ve KDV ile bilgisayar ve benzeri ekipmanların üzerindeki vergiler, buzdolabı ve elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin üzerindeki vergiler, çevreye duyarlı, daha az elektrik, su ve yakıt tüketen araç ve makineler en büyük maliyet kalemini oluşturuyor. Bu nedenle, mevcut aracını ve ekipmanını değiştirmek isteyen esnaf için bir defaya mahsus ÖTV ve KDV indirimi getirilmeli. Hem düşük maliyetli hem de ucuz ve kolay finansman sağlanan bir teşvik sistemiyle esnafın büyük çoğunluğunun teknolojik yenilenme projesinden faydalanacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Değişim ve dönüşüm teknolojiye ayak uydurmakla olur”

Esnaf ve sanatkârların vermiş olduğu hizmetlerin kamuoyunda ‘geleneksel perakende' olarak adlandırıldığını, bu nedenle esnafın hem kendini geliştirmesi hem de kamuoyundaki bu algının değişmesi için teknolojiden daha fazla yararlanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günümüzde değişim ve dönüşüm, ancak teknolojiyi daha iyi kullanarak mümkün. Esnaf ve sanatkârın teknoloji daha iyi kullanması için de esnafa teknolojik ürün teşviki verilmeli. Esnaf ve sanatkâra sağlanacak vergi indirimi hem iç piyasanın canlanmasını sağlayacak, hem de yeni teknolojiye uyum sağlayacak. En önemlisi yeni teknoloji ile başta elektrik ve akaryakıt giderleri olmak üzere her alanda tasarruf sağlanmış olacak” dedi.

“Hızlı teknolojiye geçişte esnafa da imkân tanınmalı”

Esnaf ve sanatkârın son yıllarda ‘geleneksel perakendenin simgesi haline geldiğini kaydeden Palandöken, “Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde teknolojiden uzak kalmak, piyasadan uzak kalmak demek. Bu nedenle esnafın hızla yeni teknolojiye ayak uydurması gerek. Kendini geliştirmek ve yenilemek isteyen esnafa uzun vadeli ve sıfır faizli kredi verilmesi gerekir. En az 36 ay vadeli ve sıfır faizli ‘yeni teknoloji kredisi', esnaf ve sanatkârın değişim ve dönüşüm sürecini hızlandıracaktır. Böyle bir değişimden hem esnafımız hem halkımız faydalanacaktır. Zaman geçirmeden ‘yeni teknoloji hamlesini' başlatmalıyız” şeklinde konuştu.