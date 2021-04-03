Palandöken: “Esnafımız ramazan alışverişleri için hazır”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşlarımız mübarek Ramazan ayı gelirken alışverişlerini merdiven altı ürünlerden değil esnafımızdan yapmalı. Bakliyattan şekerlemeye, pideden kuru meyveye her türlü alışveriş için pandemide kazancı düşen esnafımız Ramazan ayı için hazır ve umutlu” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl her zamankinden daha hareketli bir alışveriş olacak”

İftarların her gün evlerde açılacağını, dolayısıyla alışveriş listelerinin kabardığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları ve pandemi tedbirleri gereği yiyecek içecek hizmet sektörünün kapalı olacağı, yalnızca evlere servis ya da gel-al usulü çalışacağı göz önüne alındığında evlerde daha fazla zaman geçirilecek. Bununla birlikte iftar çadırları, aşevleri gibi Ramazan ayına özel toplu yemek alanları olmayacağından, tüm iftarlarımızı evlerimizde açacağız. Dolayısıyla evde tüketim her zamankinden fazla olacak. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre yoğunluk veya hareketliliğin daha fazla olmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Merdiven altı ürünler değil esnafımız tercih edilmeli”

Vatandaşın alışveriş için ucuz ve kalitesiz merdiven altı ürünleri değil esnafı tercih etmesi gerektiğine dikkat çeken Palandöken, “Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Esnafımız da Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Bakliyattan salçaya una, tatlıdan yufkaya, çaydan makarnaya her türlü ihtiyaç listesinde öncelikle fiyat kriteri başı çekiyor. Fakat ucuz olsun diye de merdiven altı alışveriş yapılmamalı. Kaliteli ve lezzetli ürünler için esnafımız tercih edilmeli” değerlendirmesinde bulundu.