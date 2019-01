Palandöken: “Eti ve kıymayı güvenilir kasaptan satın alın”

Hazır kıymanın her türlü istismara açık olduğunun altı çizilen açıklamada hazır kıyma satışının kesinlikle yasaklanması gerektiği belirtildi.

Perakende satış noktalarında hazır kıyma satışının yasaklanması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Önceden dökme hazır kıyma satışı yapılıyordu. Bu uygulama yasaklanana kadar yıllarca hem esnafımız hem de vatandaşlarımız mağdur olmuştu. Şimdi ise marketlerde paketlenmiş hazır kıymalar satılıyor. Hazır kıymanın istismara ne denli açık olduğunu herkes biliyor. Kimi nereye kadar kontrol edebilirsiniz? Hangi ürünü kontrol edebilirsiniz? Ben hazır kıymayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Dökme kıymada olduğu gibi hazır kıyma satışı da yasaklanmalı. Et ve kıyma almanın doğru adresi kasap esnafıdır. Vatandaşlarımız mahallelerindeki bildikleri ve güvendikleri kasap dükkanına gidip alacağı kıymanın etini tezgahtan seçmeli. Ardından kıymayı kendi gözünün önünde çektirmeli. İçerisinde ne olduğu belli olmayan pakete değil gerçek ete para verilmeli" diye konuştu.

"Kıymada yüzde 7'den fazla yağ olmamalı"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise hazır kıymanın etten başka her şeyi içerebildiğini belirterek, "Son zamanlarda kamuoyunda boyalı hazır kıyma iddiaları yer alıyor. Eti suya koyunca beyazlaşır, bu doğaldır. Buraya kadar bir problem yok ancak bakıyoruz ki hazır kıymanın içeriğindeki yağ oranı yüzde 20. Oysa karkas halindeki bir hayvanın yağlılık oranı yüzde 7'dir. Hazır kıymadaki yağ oranı nasıl oluyor da yüzde 20'ye çıkıyor? Bu yüzde 13'lük fark kıymaya yağ ilavesi yapıldığı anlamına geliyor. Bir kilogram et aldığınızı sanıyorsunuz ama aslında 750 gram et alıyorsunuz. Öte yandan, daha önce dökme kıyma satışının yasaklanması için yaptığımız çalışmalarda ülke genelinde birçok yerden alınan numunelerde tavuk taşlığı, gıda boyası, aşırı derecede yağ ve hatta havuç bile çıkmıştı. Bize göre döküm kıymada olduğu gibi hazır kıyma uygulaması da durdurulmalı" şeklinde konuştu.