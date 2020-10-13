Palandöken: “Fiziki altına yatırım yapanlar dikkat”

Bu dönemde fiziki altındaki talep artışını fırsata çeviren sahtekarlar iş başına geçebilir. Altına yatırım yapan vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken çok dikkatli olmalı. Altın alışverişlerinde bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafı tercih edilmeli” dedi.

-“Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek uzmanlık ister”

Son dönemde altın fiyatlarındaki yükseliş ve altına olan talep artışı ile birlikte piyasadaki sahte altına karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz Ekim ayında 450 TL civarında olan çeyrek altın şimdi 800 TL bandında işlem görüyor. Geçen yılın Ekim ayına göre çeyrek altın fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artış gösterdi. Vatandaşlarımız bu dönemde altın alırken ve bozdururken çok titiz davranmalı. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek uzmanlık gerektirdiği için altın alışverişlerinde daha dikkatli olunmalı. Özellikle bu dönemde internet üzerinden taksitle altın almak oldukça riskli. Hediyelik altın alanların ve altına yatırım yaparak birikim yapanların hayal kırıklığına uğramaması için tanınır, bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafından alışveriş yapılmalı” şeklinde konuştu.

-“Kişi başı en fazla altın alan ülkelerin başında geliyoruz ”

Sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin uzmanlık istediğini ifade eden Palandöken, “Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı gereği dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında başı çekiyoruz. Güvenli liman olarak da bilinen altın, Türk milletinin geleneksel yatırım aracı. Ülkemizde çeyrek ve gram altın daha çok hediye olarak düğünlerde takılırken yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve beşi bir yerde gibi altınlar yatırım amaçlı kullanılıyor. Pandemi gölgesinde geçen bu yılda altın fiyatları sürekli yükselmesine rağmen vatandaşın altına olan talebi arttı. Öyle ki Darphanenin Ağustos ayındaki altın üretimi geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 20 kat artarak 17.8 ton oldu. Altın üretimindeki bu artışa rağmen bazı kuyumcular halen vatandaşın altın talebine yetişemiyor. Hal böyle olunca sahtekarlara da gün doğuyor” diye konuştu.