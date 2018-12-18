Palandöken: “Gençler bizim geleceğimizdir”

Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi'nde özel öğrencilerin çalışmalarının sanatseverlerle buluşturulduğu sergiye Palandöken'in yanı sıra TŞOF Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Fevzi Apaydın, ATO Başkanı Gürsel Baran, Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Orhan Güçlü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Sanatla kendini ifade eden öğrencilerimizi kutluyorum”

Serginin açılışında konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan serginin açılışında yer almaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu sergideki tüm eserler, sanatın birleştirici ve eşitleyici etkisine inanan özel öğrenciler ile onların öğretmenlerinin emeğini yansıtıyor. Özel öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygusunun geliştirilerek ilgi alanları oluşturmalarında sanatsal eğitimin büyük bir payı var. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Her çocuğu özel ve farklı bir dünyası olduğu, hayata farklı bir pencereden baktığını unutmamalıyız. Öğrencilere emek vererek kendilerini sanatla ifade etme yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatını sağlayan tüm eğitmenleri ve ailelerini kutluyorum. Bu tarz çalışmalara verilen önemin ve duyarlılığın günden güne artmasını temenni ediyorum. Tüm sanatseverlerimiz 21 Aralık Cuma gününe kadar sergiyi ziyaret edebilir” dedi.